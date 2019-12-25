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Газета.ru

Три года не был: американский эсминец зашел в порт Одессы

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В порт Одессы зашел американский ракетный эсминец Ross

В порт Одессы в очередной раз вошел корабль НАТО, сообщают СМИ. На этот раз речь идет об американском эсминце Ross, который последний раз посещал этот город в 2016 году для участия в международных учениях. Корабли альянса довольно часто посещают Черное море, причем НАТО намерено усиливать свое присутствие в акватории.

Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG71) вошел в одесский морской порт утром 24 декабря, пишет местное издание "Думская". По его данным, корабль пришвартовался к причалу 1-к на Карантинном молу. Цель его визита в материале не уточняется.

Как сообщает издание, во время последнего посещения Одессы в 2016 году Ross вместе с десантным кораблем США Whidbey Island участвовал в международных учениях "Sea Breeze - 2016".

USS Ross (DDG71) - это ранняя версия корабля типа Arleigh Burke. Эсминец спустили на воду в марте 1996 года. Он приписан к морской базе Норфолк, штат Вирджиния. Его длина составляет 154 м, ширина - 20, а полное водоизмещение корабля - 8775 тонн. В экипаж входят 337 человек. На вооружении Ross есть, в том числе, противокорабельные ракеты Harpoon и 90 шахтных пусковых установок для запуска крылатых ракет Tomahawk.

О том, что Ross вошел в юго-западную часть акватории Черного моря, в Национальном центре управления обороной сообщали 15 декабря. Там уточняли, что корабль шел в сопровождении судна Черноморского флота России "Вышний Волочек".

По информации портала avia.pro, ранее европейское и африканское командование Вооруженных сил США объявило, что эсминец направляется в эту акваторию. ""USS Ross" начинает свой северный транзит по пути к Черному морю для проведения операции по обеспечению безопасности на море с партнерами и союзниками. Это восьмой раз в этом году, когда корабль ВМС США побывал в Черном море", - цитировал портал сообщение пресс-службы командования.

В конце октября в порт Одессы также заходили четыре корабля постоянной противоминной группы НАТО, сообщало РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Украины.

Отмечается, что в украинском порту пришвартовались минные тральщики Испании, Италии, Румынии и Болгарии.

Корабли находились в одесском порту неделю. Согласно конвенции Монтре, корабли нечерноморских государств могут пребывать в акватории Черного моря не более 21 суток.

На следующий день после их прибытия в порт Одессы генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен увеличить свое присутствие в Черноморском регионе, поскольку он имеет стратегическое значение.

Он пояснил, что присутствие кораблей НАТО в Одессе - это подтверждение важности этого региона для военно-политического блока. К тому же, по его словам, это демонстрирует поддержку Украине со стороны организации. Столтенберг назвал Грузию и Украину партнерами альянса, которым НАТО будет еще больше помогать с военно-морским образованием, флотом, в логистике и других сферах.

В этом контексте глава организации также осудил "агрессивные действия России в Черноморском регионе", указали на его официальном сайте.

Тезисы о "российской угрозе" на Западе выдвигают довольно часто. Незадолго до высказывания Столтенберга американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал на своем официальном сайте доклад по стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе. Его авторы обратили внимание, что в последнее время Москва модернизировала Черноморский флот и нарастила силы в Южном военном округе. Они назвали этот регион центром конкуренции РФ и Запада за будущее Европы.

По мнению экспертов, чтобы противодействовать "растущему российскому влиянию" в Черном море, в Румынии и Болгарии нужно развернуть системы противовоздушной обороны (ПВО) и береговые ракетные комплексы. Кроме того, они посоветовали расширить учения НАТО и увеличить помощь в развитии оборонных потенциалов Украины и Грузии.

При этом в России полагают, что "сдерживание российской агрессии" для НАТО - прикрытие присутствия сил организации у границ РФ. Об этом в октябре прошлого года говорил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Он указывал, что активность альянса у российских рубежей в последние годы достигла небывалого уровня со времен "холодной войны".

По мнению главы военного ведомства, политика блока направлена на усиление его передового военного присутствия на восточном фланге. К тому же Шойгу отметил, что НАТО активизировало свою разведывательную деятельность в Балтийском и Черноморском регионах.


Кристина Сизова

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