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ТАСС

Под Нижним Тагилом ввели в эксплуатацию Единый центр испытаний беспилотников

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БЛА "Форпост"
БЛА "Форпост".
Источник изображения: Минобороны РФ

Объект планировался как комплекс для тестирования всех беспилотных летательных аппаратов, которые будут поставляться на вооружение Минобороны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Единый центр испытаний беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на базе Нижнетагильского института испытания металлов (НТИИМ) под Нижним Тагилом введен в эксплуатацию. В нем испытывают БПЛА "Форпост" и "Форпост-Р" Уральский завод гражданской авиации, сообщил во вторник ТАСС гендиректор института Николай Смирнов.

В октябре 2015 года Смирнов сообщал ТАСС, что строительство Единого центра испытаний БПЛА полностью закончится к 2020 году. Центр планировался как уникальный комплекс в стране, на котором будут тестироваться все беспилотники, которые будут поставляться на вооружение Минобороны, в том числе ударные.

"Работы по реконструкции завершены, Уральский завод гражданской авиации пока единственный, кто работает на этом полигоне", - сказал Смирнов, уточнив, что завод тестирует в центре БПЛА "Форпост" и Форпост-Р".

НТИИМ - полигон национальной значимости и базовая организация Уральско-Сибирского центра Российской академии ракетных и артиллерийских наук. Испытательный комплекс под Нижним Тагилом - самый оснащенный в отрасли производства боеприпасов, его поле размером 1,5 на 50 км - самое большое из подобных в мире.

Под Нижним Тагилом испытывают весь спектр артиллерийского вооружения и боеприпасов средних и крупных калибров, неуправляемых реактивных снарядов и систем залпового огня. На базе полигона "Старатель" раз в два года раньше проводилась Международная выставка вооружений Russia Arms Expo.

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Страны
Россия
Продукция
Форпост БЛА
Компании
НТИИМ ФКП
Проекты
2020-й год
БПЛА
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