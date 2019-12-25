Путин заявил, что доля современного оружия в ядерной триаде России достигла 82%

Армия способна гарантировать безопасность страны, отметил президент РФ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что доля современных вооружений в ядерной триаде России достигла 82%.

"Доля современного вооружения в ядерной триаде достигла 82%, в РВСН начал поступать новейший гиперзвуковой ракетный комплекс стратегической дальности с планирующим крылатым блоком "Авангард", - сказал глава государства, выступая на расширенной коллегии Министерства обороны РФ. Путин назвал его оружием будущего, способным преодолевать как действующую, так и перспективную противоракетную оборону.

Подводя итоги деятельности Вооруженных сил в 2019 году, глава государства отметил, что за этот период произошло много качественных и системных изменений. Он констатировал, что важные шаги были сделаны в совершенствовании систем взаимодействия и связи, разведки и радиоэлектронной борьбы, прежде всего за счет внедрения новейших технологий в области сбора, передачи и обработки информации. Президент напомнил, что год назад говорил о необходимости сокращения времени принятия решений во всех звеньях Вооруженных сил.

"Результат есть. Благодаря применению передовых технологий, интегрированных решений и новых алгоритмов удалось улучшить характеристики и повысить возможности систем управления Вооруженными силами", - подчеркнул он, добавив, что действовавшие ранее образцы вооружений и техники Воздушно-космических сил, ВМФ и в других видах и родах войск последовательно заменяются на современные.

Путин отметил, что 19 декабря Национальному центру управления обороной исполнилось пять лет. По мнению президента, за это время он стал эффективным инструментом управления армией и флотом, важным звеном межведомственного взаимодействия. Путин поблагодарил всех служащих и сотрудников Центра, а также его создателей и пожелал успехов в обеспечении безопасности страны.

Роботы и беспилотники

Как отметил президент России, роботы и беспилотники в несколько раз превышают возможности военных подразделений.

"Активно внедряются, осваиваются в ходе боевой учебы роботизированные комплексы и беспилотные аппараты, что в разы повышает возможности частей и подразделений", - сказал он.

Путин констатировал, что во все виды и рода войск поступают вооружение и техника, основанные на цифровых технологиях и искусственном интеллекте. Президент добавил, что войска, используя новую технику, регулярно отрабатывают в ходе учений, маневров, внезапных проверок боевой готовности тактически сложные и нестандартные задачи.

"Так, ядерные силы убедительно показали возросшие возможности на учениях "Гром-2019". Флот и дальняя авиация в полном объеме выполнили поставленные задачи в рамках учения "Океанский щит", а на маневрах "Центр-2019" были впервые апробированы слаженные совместные действия национальных вооруженных формирований сразу с восемью государствами по решению антитеррористических задач", - привел примеры президент.

Безопасность страны

По его словам, армия РФ способна гарантировать безопасность страны, это особенно важно в связи с нестабильностью в мире.

"Общий анализ состояния вооруженных сил показывает их высокую боеготовность. Все виды и рода войск способны выполнять свои задачи по предназначению, гарантировать мир и безопасность России. И это принципиально, исключительно важно, учитывая международную ситуацию и имеющиеся риски", - сказал глава государства.​

Надежная и гарантированная защита России от любых военных угроз должна быть обеспечена вне зависимости от развития событий в мире, подчеркнул Путин. "Определяющее место занимают, безусловно, задачи обеспечения обороноспособности России, - отметил он. - Как бы ни развивались события, неизменной должна быть надежная, гарантированная защита нашей родины от любых потенциальных военных угроз".

Путин поблагодарил весь личный состав Вооруженных сил РФ за четкое выполнение поставленных задач и за верность стране. Глава государства пожелал военнослужащим успехов в их службе.

"Шахматная ничья" недопустима

Российская военная техника должна превосходить зарубежные аналоги, "шахматная ничья" в этом вопросе недопустима, заявил Путин.

"Если мы хотим побеждать, техника должна быть лучше мировых образцов. Это не игра в шахматы, где нас может устраивать ничья иногда, это военная организация государства", - сказал глава государства. Он отметил, что Россия способна этого добиваться и уже добивается на ключевых направлениях, поэтому "так нужно по всем компонентам работать".