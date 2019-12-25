На Су-57 в Сирии испытали новые виды ракет и бомб

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что Минобороны повторно испытало многофункциональные истребители пятого поколения в Сирии

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Новые образцы ракетно-бомбового вооружения истребителя Су-57 были испытаны в Сирии. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

"В Сирии в боевой работе проверили [вертолет] Ми-28НМ, беспилотный летательный аппарат "Иноходец" в ударном варианте, новые образцы ракетно-бомбового вооружения истребителя Су-57", - сказал Шойгу.

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов, выступая перед военными атташе, сообщил, что Минобороны РФ повторно испытало многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 в Сирии. В ходе повторной апробации, уточнил он, запланированные задачи успешно выполнены.

Новейший истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.