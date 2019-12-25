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Военное обозрение

На Фукусиме назвали сроки переполнения емкостей с загрязнённой радионуклидами водой

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Источник изображения: topwar.ru

За несколько месяцев до начала Олимпийских игр в Токио эксперты МАГАТЭ в очередной раз проинспектировали японскую атомную станцию Фукусима, на которой из-за цунами произошла крупная авария с выбросом радиации в окружающую среду. Эксперты констатировали усугубление такой проблемы как скопление загрязнённой радионуклидами воды в специальных емкостях на территории станции.

Речь идёт о воде, которая обеспечивает охлаждение реакторных блоков на станции после аварии, а также той, которая является осадками, проконтактировавшими с "фонящими" объектами АЭС. В японской компании Tepco отмечают, что они "собирают" эту воду для хранения с планами по дальнейшей очистке. Но загрязнённой воды становится столько, что очищать её в плановом режиме не успевают. Ёмкости, которые созданы для хранения такой воды, по расчетам специалистов, будут переполнены к 2022 году.

Одним из выходов при отсутствии возможности своевременной очистки является сброс части загрязненной воды в океан. Об этом говорят японские эксперты в атомной отрасли. Но категорически против этого выступают рыбаки, региональные фермеры, а также экологические организации стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В то же время эксперты отмечают, что при дальнейшем накоплении загрязнённой радионуклидами воды на Фукусиме возникает риск того, что хранилища могут попросту не выдержать, например, нового разгула стихии. Тогда вся эта радиоактивная вода неконтролируемым образом зальёт территорию и уйдёт в море, повысив уровень радиации в этом районе в сотни, а то и тысячи раз.

Проблема обсуждается, в том числе, и на фоне подготовки Японии к летней Олимпиаде. В МАГАТЭ отмечают, что ситуация с темпами накопления радиоактивной воды на Фукусиме является "крайне серьёзной и вызывает опасения".

Как вариант, о котором говорят японцы - частичное испарение загрязнённой воды в окружающую среду. Однако пока не представлены расчёты того, насколько это опасно с точки зрения роста уровня загрязнения атмосферного воздуха в регионе.

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Страны
Япония
Проекты
ЯО
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