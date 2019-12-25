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Военное обозрение

"Росатом" планирует получить три атомных ледокола "Лидер" до 2033 года

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Источник изображения: ССЗ "Балтийский завод"

Первый атомный ледокол нового проекта 10510 "Лидер" поступит в эксплуатацию в 2027 году. Всего корпорация "Росатом" до 2033 года получит три ледокола данного проекта, сообщает ТК "Звезда".

Новейшие российские ледоколы проекта 10510 "Лидер" будут предназначены для круглогодичной проводки крупнотоннажных грузовых судов по Северному морскому пути. Строительство всех трех судов будет вестись на дальневосточном судостроительном комплексе "Звезда". Свое согласие на определение "Звезды" исполнителем заказа на строительство атомоходов дал президент РФ Владимир Путин.

Как ранее заявил вице-премьер Юрий Борисов, строительство ледоколов будет осуществляться в кооперации с российскими судостроителями, в том числе с Балтийским заводом, где сегодня сооружаются универсальные ледоколы проекта 22220. Смежники займутся изготовлением отдельных узлов и агрегатов. Вопрос с финансированием строительства ледоколов уже решен, суда будут строиться за счет средств "Роснефти".

Предполагается, что строительство первого ледокола "Лидер" начнется уже в 2020 году.

Согласно проекту, полное водоизмещение "Лидера" составит 71,4 тысячи тонн при длине 209 метров, ширине 47,7 метра и высоте 20,3 метра. Судно получит два ядерных реактора РИТМ-400 мощностью 120 мегаватт на винтах и тепловой мощностью 315 мегаватт каждый.

По расчетным данным, ледокол проекта "Лидер" сможет развивать скорость до 24 узлов на чистой воде и до 12 узлов по льду толщиной до 2 метров. Максимально преодолеваемая толщина льда - 4 метра. Срок службы такого ледокола рассчитан на 40 лет. Экипаж - 127 человек. Автономность ледокола по запасам провизии составит 8 месяцев.

Технический проект атомного ледокола проекта 10510 был выпущен в 2017 году, разработчиком является ЦКБ "Айсберг" (Петербург).

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Страны
Россия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Айсберг ЦКБ
Балтийский завод
Росатом
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Проекты
10510 Лидер
2020-й год
23560 Лидер
Ядерный щит
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