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ТАСС

Роскосмос планирует выпустить 27 спутников "Глонасс" до 2025 года

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Навигационный спутник "Глонасс-М"
Навигационный спутник "Глонасс-М".
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Это почти столько же, сколько на орбите Земли находится уже готовых спутников "Глонасс"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Компания "Информационные спутниковые системы" (ИСС, входит в госкорпорацию "Роскосмос") запланировала до 2025 года произвести 27 спутников "Глонасс". Об этом в интервью газете "Сибирский спутник" рассказал генеральный директор предприятия Николай Тестоедов.

"Буквально вчера на совещании в Роскосмосе мы обсуждали концепцию ФЦП "Глонасс" по 2030 год. Только одних "Глонассов" по 2025 год нам надо сделать 27 штук", - отметил Тестоедов.

По его словам, у предприятия очень большой объем работ. "Абсолютная уверенность в том, что загрузка предприятия есть и по 2025 год, в соответствии с Федеральной космической программой, по 2027 год - в соответствии с Государственной программой вооружения", - отметил гендиректор ИСС.

Всего в составе орбитальной группировки "Глонасс" на сегодня насчитывается 28 космических аппаратов (КА). Из них по целевому назначению используются 22 КА, на этапе ввода в систему - один спутник, временно выведены на техобслуживание - три спутника, на этапе летных испытаний и в орбитальном резерве по одному спутнику.

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Россия
Компании
ИСС Решетнева
Роскосмос
Проекты
ГЛОНАСС
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