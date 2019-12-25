"Адмирал Касатонов" проведет стрельбы в Баренцевом море

Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" проведет артиллерийские стрельбы в Баренцевом море. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщил официальный представитель Северного флота (СФ) Вадим Серга.

По его словам, фрегат выполнит артиллерийские стрельбы по береговой цели и пройдет серию испытаний в рамках проверки систем противовоздушной обороны.

Серга отметил, что в полигонах боевой подготовки СФ "Адмирал Касатонов" отработает маневрирование, проверку систем и механизмов, а также осуществит буксировку однотипного корабля, сообщает телеканал "Звезда".

20 ноября начались заводские ходовые испытания фрегата. Они проходят в несколько этапов.

30 ноября в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ сообщили, что "Адмирал Касатонов", корвет "Гремящий", малый ракетный корабль "Ингушетия", корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов", средний морской танкер "Академик Пашин" и другие суда обеспечения войдут в состав ВМФ РФ до конца года.