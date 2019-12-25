Войти
Известия.ru

"Адмирал Касатонов" проведет стрельбы в Баренцевом море

223
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" проведет артиллерийские стрельбы в Баренцевом море. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщил официальный представитель Северного флота (СФ) Вадим Серга.

По его словам, фрегат выполнит артиллерийские стрельбы по береговой цели и пройдет серию испытаний в рамках проверки систем противовоздушной обороны.

Серга отметил, что в полигонах боевой подготовки СФ "Адмирал Касатонов" отработает маневрирование, проверку систем и механизмов, а также осуществит буксировку однотипного корабля, сообщает телеканал "Звезда".

20 ноября начались заводские ходовые испытания фрегата. Они проходят в несколько этапов.

30 ноября в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ сообщили, что "Адмирал Касатонов", корвет "Гремящий", малый ракетный корабль "Ингушетия", корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов", средний морской танкер "Академик Пашин" и другие суда обеспечения войдут в состав ВМФ РФ до конца года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Владимир Емельянов
Гремящий
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
21631 Буян-М
22350
Военные учения
СФ
Похожие новости
03.12.2019
Главком ВМФ адмирал Николай Евменов подвел итоги обновления корабельного состава флота в 2019 году
06.06.2019
В летнем периоде обучения продолжится оснащение ВМФ новыми образцами вооружения и техники
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
27.07.2018
Невский ордер. Корабли Главного военно-морского парада России
04.07.2013
Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.12 06:17
  • 16
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 25.12 05:56
  • 3
Лазерное копье. Какие задачи у "Пересвета"
  • 25.12 05:08
  • 1
Шойгу рассказал о строительстве стартовых комплексов на Плесецке
  • 25.12 04:47
  • 1
Шойгу рассказал о вооружении флота подлодками "Борей"
  • 25.12 04:35
  • 18
"Коалиция-СВ" не торопится
  • 25.12 04:21
  • 1
Первый серийный Су-57 разбился
  • 25.12 03:18
  • 72
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 25.12 02:52
  • 1
Минобороны в 2019 году заказало более 200 боевых вертолетов
  • 25.12 02:08
  • 78
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 25.12 00:33
  • 30
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 24.12 22:35
  • 3
Прошел ремонт еще один противолодочный самолет Ту-142М3 Морской авиации ВМФ России
  • 24.12 21:10
  • 2
Акционеры вертолетных заводов Миля и Камова одобрили параметры допэмиссии для их объединения
  • 24.12 21:06
  • 6
Массированный удар: Россия создаст беспилотный бомбардировщик
  • 24.12 20:55
  • 2
На перспективный палубный истребитель ВМС США не дали денег
  • 24.12 20:34
  • 1968
Как насчёт юмористического раздела?