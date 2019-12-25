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Российская газета

Новые подлодки вооружат баллистическими и противокорабельными ракетами

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Источник изображения: malachite-spb.ru

Новейшие российские атомные субмарины пятого поколения планируется вооружить баллистическими и противокорабельными ракетами. Подводный крейсер будет иметь модульную конструкцию и единую интегрированную систему боевого управления с искусственным интеллектом.

"Проект атомной подводной лодки пятого поколения "Хаски" ("Лайка") будет использовать модули с противокорабельными и баллистическими ракетами", - сообщает ТАСС со ссылкой на материалы аналитического управления аппарата Совета Федерации.

Ранее сообщалось, что в конце 2018 года морское бюро машиностроения "Малахит" завершило научно-исследовательскую работу под шифром "Хаски" и приступило к следующему этапу создания подлодки - под шифром "Лайка". Ожидалось, что перспективные субмарины могут первыми из подлодок получить на вооружение гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон".

Отметим, что в апреле генеральный директор "Малахит" Владимир Дорофеев в эксклюзивном интервью "РГ" сообщил, что "работы по определению облика перспективной многоцелевой подводной лодки следующего поколения проведены и представлены заказчику в лице Министерства обороны". При этом он отказался раскрывать направления и особенности перспективной атомной подлодки.

"Скажу так: подводные корабли пятого поколения будут отвечать всем перспективным требованиям Военно-морского флота и смогут эффективно парировать возникающие угрозы", - заявил Дорофеев.


Николай Грищенко

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Циркон-С 3М22
Проекты
AI
ГЗЛА
Хаски
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