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Разбившийся Су-57 тестировал двигатель на максимальных режимах

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Истребитель Су-57
Истребитель Су-57.
Источник изображения: Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Разбившийся в Хабаровском крае перспективный истребитель пятого поколения Су-57 тестировал двигатель на максимальных режимах, заявил РИА Новости бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

"На этапе летных испытаний двигателя его прогоняют на максимальных режимах и углах атаки. Проверяется, как работает электроника, воздухозаборники и другие системы. Все серийные самолеты перед передачей в войска проверяются заводскими летчиками-испытателями, которые являются серьезными профессионалами", — сказал генерал.

По информации ТАСС, которое ссылается на два источника в оборонно-промышленном комплексе, авария произошла из-за сбоя в системе управления, в частности, хвостовым оперением.

Су-57, принадлежащий Комсомольскому-на-Амуре авиазаводу (КнААЗ) имени Гагарина, который выпускает данный самолет, разбился в тайге в 111 километрах от аэродрома Дземги (Хабаровский край). Пилот летательного аппарата катапультировался и не пострадал. Упавший самолет был первым серийным Су-57. Данную машину до конца года должны были поставить ВКС России. Всего российские военные до 2028 года должны получить 76 таких истребителей.

В настоящее время серийные Су-57 получают двигатели первого этапа АЛ-41Ф1 (изделие 117), которые в перспективе планируется заменить на разрабатываемые двигатели второго этапа (изделие 30).

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Страны
Россия
Продукция
АЛ-41Ф
ПАК ФА
Компании
КнААЗ Гагарина
Проекты
Истребитель 5 поколения
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