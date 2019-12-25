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ЦАМТО

Болгария получит тральщики класса "Трипартит" из состава ВМС Нидерландов

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ЦАМТО, 24 декабря. Парламент Болгарии одобрил соглашение о приобретении двух минно-тральных кораблей класса "Трипартит", "Мааслуис" и "Хелевутслайс", из состава ВМС Нидерландов.

Правительство Болгарии приняло решение о покупке кораблей класса "Трипартит" 6 ноября. Подписать межправительственное соглашение о закупке кораблей был уполномочен министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов. По данным болгарских СМИ, нидерландская сторона подписала соглашение 7 ноября, болгарская – 11 ноября.

Стоимость двух минных тральщиков составляет 1,996 млн. евро (2,2 млн. долл.) без НДС. В решении правительства говорится, что покупка имеет важное значение для усиления потенциала ВМС Болгарии в сфере противоминной борьбы в рамках выполнения обязательств перед НАТО и ЕС.

О возможности закупки бывших в эксплуатации минно-тральных кораблей было впервые объявлено в сентябре, когда заместитель министра обороны Болгарии Анатолий Величков заявил, что стоимость данного проекта оценивается в 3,5 млн. евро. При этом средства сверх цены покупки будут потрачены на новое оборудование для судов.

В составе болгарского флота уже имеется один 595-тонный минно-тральный корабль класса "Трипартит", "Цибур" (приобретенный из состава ВМС Бельгии тральщик "Миосотис"). Два корабля из состава ВМС Нидерландов заменят два тральщика класса "Соня" ВМС Болгарии.

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