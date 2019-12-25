Сирийская армия захватила стратегически важный город в провинции Идлиб

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Правительственные силы Сирии продолжают наступление в провинции Идлиб, под контроль Дамаска перешли два стратегически важных города, ранее контролировавшихся боевиками террористических группировок. Об этом сообщают сирийские СМИ.

Сирийская армия заняла города Джарджаназ и Гадфа в провинции Идлиб. Благодаря контролю за Джаржаназом, правительственные силы смогут контролировать важнейшую автомагистраль Хамма – Алеппо, проходящую по территории провинции Идлиб. Ранее под контроль Дамаска перешли города Бернин, Катра, Саяди и Хараки.

Сообщается, что накануне, 23 декабря, правительственная армия нанесла серию ударов авиации и артиллерии по позициям боевиков по всему фронту, что привело к отступлению террористов сначала из посёлка Сурман, а затем и Абу-Макки. Подразделения 25-й дивизии спецназначения (бывшие "Силы Тигра"), 4-й механизированной дивизии и 5-го корпуса ВС Сирии оказались всего в 1,5 километрах восточнее города Джарджаназ, являющегося крупным центром обороны боевиков.

К 15:00 23 декабря, после серии массированных ударов, правительственные силы вошли в Джарджаназ одновременно с юга, востока и северо-востока. К вечеру город был полностью зачищен. Одновременно был проведен удар севернее города, что привело к взятию сел Хирбет-Маррата, Хирбет-Хисар и небольшого городка Гадфа, что позволяет выйти с фланга к городу Маарат ан-Нуман, который и станет следующей целью наступления правительственных сил.

Как сообщается, целью наступления является установление контроля над Маарет-Нааманом, а также расположенным к северу от него городом Саракиб. Правительственные силы пытаются вернуть под свой контроль две стратегические магистрали - шоссе Латакия - Алеппо и Хамма - Алеппо.