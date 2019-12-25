Войти
Военное обозрение

В китайском Sohu: Крушение Су-57 затмит планы развития истребителей нового поколения в РФ

277
0
0

Источник изображения: официальный сайт компании "Сухой"

За рубежом появились первые публикации с комментариями по факту падения истребителя Т-50 (Су-57) в Хабаровском крае. Напомним, что самолёт упал примерно в 120 км от заводского испытательного аэродрома Комсомольска-на-Амуре во время тестового полёта. Лётчик катапультировался, угроз для его жизни нет.

Одними из первых на падение истребителя пятого поколения в России отреагировали в Китае. Если государственные телекомпании и печатные СМИ выходят со сдержанными суждениями по поводу случившегося на испытаниях под Комсомольском, то портал Sohu традиционно отличается громкими заявлениями.

Автор на упомянутом ресурсе пишет, что это первое крушение российского истребителя нового поколения, и добавляет:

Это крушение затмит собой планы развития истребителей нового поколения в России.

При этом никакой отсылки к тому, что речь идёт именно об испытательном полёте, автор в Sohu изначально не делает.

Далее автор рассказывает китайским читателям о том, что одной из проблем России при создании Су-57 являлось недофинансирование.

Из статьи:

России на одном из этапов реализации программы пришлось идти на поклон к Индии, чтобы та финансово поддержала проект. Россия при этом сказала: я хочу, чтобы вы заплатили, но не буду делиться с вами технологиями. В итоге Индия из проекта вышла.

Эта тирада говорит только об одном: автор публикации на китайском ресурсе понятия не имеет о том, по каким действительно причинам Индия официально выходила из совместного проекта FGFA.

В том же материале автор пишет о Су-57 как о самолёте поколения "4+++" (3+++ в китайском варианте) и призывает Россию благодарить Индию за то, что "та в своё время совместно работала над повышением эффективности системы катапультирования".

Из материала с откровенным ёрничеством:

А у Индии по катапультированию лётчиков богатый опыт.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
Продукция
FGFA
ПАК ФА
Компании
Сухой ПАО
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
23.10.2019
Машиностроение на грани исчезновения
01.10.2018
"Все, что нужно знать о Су-57"
25.02.2015
Против чалта хай авиация бессильна — часть II
14.03.2012
Почему востребовано русское оружие
21.02.2011
ОАК: сложное наследство, беспокойное будущее
01.03.2010
Страсти по истребителю
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.12 06:17
  • 16
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 25.12 05:56
  • 3
Лазерное копье. Какие задачи у "Пересвета"
  • 25.12 05:08
  • 1
Шойгу рассказал о строительстве стартовых комплексов на Плесецке
  • 25.12 04:47
  • 1
Шойгу рассказал о вооружении флота подлодками "Борей"
  • 25.12 04:35
  • 18
"Коалиция-СВ" не торопится
  • 25.12 04:21
  • 1
Первый серийный Су-57 разбился
  • 25.12 03:18
  • 72
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 25.12 02:52
  • 1
Минобороны в 2019 году заказало более 200 боевых вертолетов
  • 25.12 02:08
  • 78
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 25.12 00:33
  • 30
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 24.12 22:35
  • 3
Прошел ремонт еще один противолодочный самолет Ту-142М3 Морской авиации ВМФ России
  • 24.12 21:10
  • 2
Акционеры вертолетных заводов Миля и Камова одобрили параметры допэмиссии для их объединения
  • 24.12 21:06
  • 6
Массированный удар: Россия создаст беспилотный бомбардировщик
  • 24.12 20:55
  • 2
На перспективный палубный истребитель ВМС США не дали денег
  • 24.12 20:34
  • 1968
Как насчёт юмористического раздела?