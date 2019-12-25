В китайском Sohu: Крушение Су-57 затмит планы развития истребителей нового поколения в РФ

Источник изображения: официальный сайт компании "Сухой"

За рубежом появились первые публикации с комментариями по факту падения истребителя Т-50 (Су-57) в Хабаровском крае. Напомним, что самолёт упал примерно в 120 км от заводского испытательного аэродрома Комсомольска-на-Амуре во время тестового полёта. Лётчик катапультировался, угроз для его жизни нет.

Одними из первых на падение истребителя пятого поколения в России отреагировали в Китае. Если государственные телекомпании и печатные СМИ выходят со сдержанными суждениями по поводу случившегося на испытаниях под Комсомольском, то портал Sohu традиционно отличается громкими заявлениями.

Автор на упомянутом ресурсе пишет, что это первое крушение российского истребителя нового поколения, и добавляет:

Это крушение затмит собой планы развития истребителей нового поколения в России.

При этом никакой отсылки к тому, что речь идёт именно об испытательном полёте, автор в Sohu изначально не делает.

Далее автор рассказывает китайским читателям о том, что одной из проблем России при создании Су-57 являлось недофинансирование.

Из статьи:

России на одном из этапов реализации программы пришлось идти на поклон к Индии, чтобы та финансово поддержала проект. Россия при этом сказала: я хочу, чтобы вы заплатили, но не буду делиться с вами технологиями. В итоге Индия из проекта вышла.

Эта тирада говорит только об одном: автор публикации на китайском ресурсе понятия не имеет о том, по каким действительно причинам Индия официально выходила из совместного проекта FGFA.

В том же материале автор пишет о Су-57 как о самолёте поколения "4+++" (3+++ в китайском варианте) и призывает Россию благодарить Индию за то, что "та в своё время совместно работала над повышением эффективности системы катапультирования".

Из материала с откровенным ёрничеством:

А у Индии по катапультированию лётчиков богатый опыт.