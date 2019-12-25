Российский Су-30 использовал эсминец США в качестве "боевого тренажера"

Истребитель Су-30 ВКС РФ провёл серию атак на эсминец ВМС США в акватории Чёрного моря.

В соответствии с публикациями прессы, российский истребитель, устроил "загонную охоту" на американский эсминец "USS Ross", когда тот приблизился к территориальным водам России.

Су-30 провёл несколько атак, которые имитировали поражение боевого корабля бортовым оружием. Также были задействованы средства РЭБ, которые буквально "парализовали" эсминец.

"Эсминец США подвергся атаке со стороны российского комплекса РЭБ, в результате чего, команда утратила контроль над управлением кораблем. Но русским этого показалось мало, и они продолжили глумление над американскими моряками. Над обездвиженным кораблем, ставшим, по сути, мишенью, появился истребитель Су-30, который сымитировал заход на боевую атаку, предполагавшую уничтожение "Росса" с воздуха.

Глава объединенного комитета начальников штабов ВС США выступил с претензией к российским коллегам о недопустимости превращения американских кораблей в тренажеры. Пентагон протестует против подобной тактики, которую Россия не впервые применяет в Черном море по отношению к кораблям под американским флагом", - цитирует Free News информации СМИ .

Кроме того для сопровождения американского эсминца был выделен малый ракетный корабль "Вышний Волочек", несущий на борту крылатые ракеты "Калибр". Также USS Ross подвергся атаке средствами РЭБ.