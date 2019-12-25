Войти
Российская газета

"Бумеранг" получит новый боевой модуль

213
0
0
Источник изображения: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Для перспективной унифицированной колесной платформы "Бумеранг" разработают новый боевой модуль. Он может получить и автоматическую пушку калибра до 57 миллиметров.

Новый боевой модуль можно будет установить на всю линейку колесных бронированных машин, выпускаемых "Военно-промышленной компанией". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ВПК Александр Красовицкий. Он отметил, что уже подписан контракт с одной из российских компаний, разработка собственного боевого модуля началась.

"Модуль будет с разного рода вооружением и каналами управления ПТУР: если надо - "Атакой"; если нужно - "Корнетом", - заявил гендиректор ВПК.

Кстати, в пресс-службе "Военно-промышленной компании" не так давно сообщили, что завершили предварительные испытания опытных образцов. По результатам подписали соответствующий акт. Опытные образцы на базе унифицированной межвидовой колесной платформы "Бумеранг" подтвердили заявленные в техническом задании характеристики.

"Бумеранг" - перспективная унифицированная колесная платформа разработки "Военно-промышленной компании". На ее основе созданы несколько образцов. Это БМП К-17. Она оснащена боевым модулем "Эпоха" с автоматической пушкой калибра 30 миллиметров со спаренным 7,62-миллиметровым пулеметом и противотанковыми ракетами "Корнет". И бронетранспортер К-16, оснащенный боевым модулем с пулеметом калибра 12,7 миллиметра.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бумеранг
Корнет
Эпоха БМ
Похожие новости
25.12.2019
Для платформы "Бумеранг" разработают новый боевой модуль
30.09.2019
The National Interest (США): теперь у Украины есть американские ракеты "Джавелин", и русских это расстраивает
09.08.2019
Источник: ВДВ может получить машину с модулем "Эпоха" на шасси пушки "Спрут-СД"
28.12.2017
"Джавелин": убийца танков, больше всего ненавистный России
04.09.2017
Оружейные университеты в парке "Патриот"
23.01.2014
Боевой модуль «Бумеранг-БМ»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.12 06:17
  • 16
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 25.12 05:56
  • 3
Лазерное копье. Какие задачи у "Пересвета"
  • 25.12 05:08
  • 1
Шойгу рассказал о строительстве стартовых комплексов на Плесецке
  • 25.12 04:47
  • 1
Шойгу рассказал о вооружении флота подлодками "Борей"
  • 25.12 04:35
  • 18
"Коалиция-СВ" не торопится
  • 25.12 04:21
  • 1
Первый серийный Су-57 разбился
  • 25.12 03:18
  • 72
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 25.12 02:52
  • 1
Минобороны в 2019 году заказало более 200 боевых вертолетов
  • 25.12 02:08
  • 78
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 25.12 00:33
  • 30
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 24.12 22:35
  • 3
Прошел ремонт еще один противолодочный самолет Ту-142М3 Морской авиации ВМФ России
  • 24.12 21:10
  • 2
Акционеры вертолетных заводов Миля и Камова одобрили параметры допэмиссии для их объединения
  • 24.12 21:06
  • 6
Массированный удар: Россия создаст беспилотный бомбардировщик
  • 24.12 20:55
  • 2
На перспективный палубный истребитель ВМС США не дали денег
  • 24.12 20:34
  • 1968
Как насчёт юмористического раздела?