"Бумеранг" получит новый боевой модуль

Для перспективной унифицированной колесной платформы "Бумеранг" разработают новый боевой модуль. Он может получить и автоматическую пушку калибра до 57 миллиметров.

Новый боевой модуль можно будет установить на всю линейку колесных бронированных машин, выпускаемых "Военно-промышленной компанией". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ВПК Александр Красовицкий. Он отметил, что уже подписан контракт с одной из российских компаний, разработка собственного боевого модуля началась.

"Модуль будет с разного рода вооружением и каналами управления ПТУР: если надо - "Атакой"; если нужно - "Корнетом", - заявил гендиректор ВПК.

Кстати, в пресс-службе "Военно-промышленной компании" не так давно сообщили, что завершили предварительные испытания опытных образцов. По результатам подписали соответствующий акт. Опытные образцы на базе унифицированной межвидовой колесной платформы "Бумеранг" подтвердили заявленные в техническом задании характеристики.

"Бумеранг" - перспективная унифицированная колесная платформа разработки "Военно-промышленной компании". На ее основе созданы несколько образцов. Это БМП К-17. Она оснащена боевым модулем "Эпоха" с автоматической пушкой калибра 30 миллиметров со спаренным 7,62-миллиметровым пулеметом и противотанковыми ракетами "Корнет". И бронетранспортер К-16, оснащенный боевым модулем с пулеметом калибра 12,7 миллиметра.

Светлана Цыганкова