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Интерфакс-АВН

Первая российская САПР "Макс" подтвердила совместимость с отечественной операционной системой Astra Linux

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Astra Linux
Операционная система Astra Linux.
Источник изображения: ТАСС/Петр Ковалев

Москва. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Группа компаний Astra Linux и ОКБ "Аэрокосмические системы", входящее в корпорацию "Промышленные технологии", завершили испытания на корректность функционирования системы автоматизированного проектирования "Макс" (САПР "Макс") в среде операционной системы Astra Linux.

"По результатам тестирования системы были официально признаны совместимыми", - сказано в сообщении пресс-службы ГК Astra Linux, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

По информации пресс-службы, проведение испытаний и последующая сертификация программного обеспечения "Макс Сервер" и программного продукта "Макс" стали первыми шагами реализации соглашения о сотрудничестве, подписанного ранее представителями ГК Astra Linux и ОКБ "Аэрокосмические системы".

"САПР "Макс" - первая российская система автоматизированного проектирования, которая не только нативно функционирует на операционной системе Astra Linux, но и позволяет интегрировать рабочие места инженеров с PLM/PDM-системами, ECAD-системами и CAD/CAM/CAE-системами. Использование сертифицированной операционной системы Astra Linux позволяет организовать рабочие места с повышенными требованиями к безопасности информации", - сказал директор по продукту ГК Astra Linux Роман Мылицын, на которого ссылается пресс-служба.

В сообщении приводятся слова генерального конструктора ОКБ "Аэрокосмические системы" Дмитрия Шевелева, который отметил, что общий объем российского рынка инженерного программного обеспечения (CAD/CAE/CAM/PLM систем) оценивается в сумму порядка 4,5 млрд рублей ежегодно. В то же время доля отечественного программного обеспечения в общем объеме закупок не превышает 10% (по данным единой информационной системы в сфере закупок).

"Мы прогнозируем, что по мере расширения линейки и возможностей отечественного инженерного ПО будет расти и количество продуктов, поддерживающих работу на российских операционных системах. Таким образом будут снижаться риски перехода на российские ОС и появится возможность достичь реального экономического эффекта без потери производительности при импортозамещении на промышленных предприятиях", - сказал Шевелев.

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