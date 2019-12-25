В Ростехе заявили о скорой смене руководства концерна "Техмаш"

После ухода генерального директора Владимира Лепина, управление концерном передадут холдингу "Технодинамика"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Гендиректор концерна "Техмаш" Владимир Лепин в ближайшее время покинет свой пост, при этом функции исполнительного органа будут переданы холдингу "Технодинамика". Об этом ТАСС сообщили во вторник в госкорпорации "Ростех", в которую входят обе компании.

"В "Техмаше" ожидается смена руководства, Владимир Лепин покинет пост гендиректора в ближайшее время. Соответствующее решение одобрено правлением госкорпорации и принято набсоветом", - сказали в госкорпорации.

"Функции единоличного исполнительного органа будут переданы холдингу "Технодинамика", - добавили в Ростехе.

Лепин возглавил "Техмаш" в июне 2017 года. Ранее он занимал пост генерального директора НПО "Сплав" (входит в "Техмаш").

Концерн "Техмаш" специализируется на разработках и серийных поставках боеприпасов для обеспечения боевых возможностей основных ударных группировок вооруженных сил. В состав холдинговой компании НПК "Техмаш" в настоящее время входят 36 организаций, выпускающих боеприпасы. Концерн также выпускает и гражданскую продукцию оборудование для компаний топливно-энергетического комплекса, сельскохозяйственную технику, холодильники и другое.