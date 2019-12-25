В Санкт-Петербурге спустили на воду ПСКР "Расул Гамзатов" проекта 22460

Пограничный сторожевой корабль "Расул Гамзатов" проекта 22460 Источник изображения: bastion-karpenko.ru

В Санкт-Петербурге спущен на воду пограничный сторожевой корабль "Расул Гамзатов" проекта 22460. Церемония прошла 21 декабря на ПАО Судостроительная фирма "Алмаз".

ПСКР "Расул Гамзатов" является одиннадцатым кораблем проекта 22460, построенным на СФ "Алмаз" в Санкт-Петербурге. Всего в Береговой охране пограничных войск ФСБ РФ, вместе с данным ПСКР, будет 14 патрульных кораблей данного проекта, 13 из которых уже введены в строй и один ("Расул Гамзатов") достраивается. Три ПСКР было построено во Владивостоке на ОАО "Восточная верфь".

По неофициальной информации, Пограничная служба ФСБ России не очень удовлетворена характеристиками проекта 22460, поэтому построенный на "Алмазе" корабль станет последним в серии. Вместо кораблей проекта 22460 с 2016 года возобновлено строительство пограничных сторожевых кораблей проекта 10410 (шифр "Светляк") в модернизированном облике.

Корабли проекта 22460 предназначены для охраны морской границы, территориальных вод и континентального шельфа, а также для проведения аварийно-спасательных работ, экологического контроля и ликвидации последствий природных катастроф. Вооружение корабля - одна 30-мм автоматическая шестиствольная артиллерийская установка АК-630 и два 12,7-мм пулемета. Имеется площадка для размещения вертолета. Технически возможно размещение пусковых установок ПКР "Уран" и артустановки А-220М.

Водоизмещение корабля - 670 тонн, длина - 62.5 м, ширина - 11 м, осадка - 3.3 метра, скорость хода (макс) - 24,8 узла, дальность плавания - 3500 миль на 8 узлах, автономность - 30 суток, экипаж - 20 человек.