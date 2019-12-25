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Деловая газета "Взгляд"

Генерал рассказал о проверке двигателя разбившегося Су-57

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Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) Т-50
Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) Т-50
Источник изображения: © Фото предоставлены госкорпорацией

Двигатель истребителя Су-57, который разбился в Хабаровском крае, на испытаниях тестировали по специальным программам на максимальных режимах, заявил бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

Горбенко рассказал, что "каждый самолет перед передачей в войска досконально проверяется по специальным программам, которые позволяют определить работоспособность всех его систем", передает РИА "Новости".

"На этапе летных испытаний двигателя его прогоняют на максимальных режимах и углах атаки. Проверяется, как работает электроника, воздухозаборники и другие системы. Все серийные самолеты перед передачей в войска проверяются заводскими летчиками-испытателями, которые являются серьезными профессионалами", – добавил он.

Напомним, во вторник истребитель Су-57 (Т-50) потерпел крушение под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае. Машина не военная и принадлежала заводу-изготовителю, летчик успешно катапультировался.

По предварительным данным, причиной инцидента стал технический отказ системы управления самолетом.

Ранее было зафиксировано только два инцидента с самолетами этого типа: в 2011 году на авиасалоне МАКС при разгоне Т-50-2 с бортовым номером 52 была видна вспышка, после чего был выпущен тормозной парашют и самолет остановился в пределах ВПП, а в июне 2014 года при посадке на аэродроме ЛИИ имени Громова в Жуковском наблюдалось задымление над правым воздухозаборником, затем началось возгорание, которое оперативно ликвидировали. Самолет позже был восстановлен и вернулся к испытаниям.



Наталья Ануфриева

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  • В новости упоминаются
Продукция
ПАК ФА
Компании
ЛИИ им. Громова
Проекты
МАКС-20XX
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