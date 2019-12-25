Эксперт рассказал о последствиях крушения Су-57

"На какое-то время это задержит программу передачи Су-57 для нужд армии. Должен быть проведен анализ, внесены, если необходимо, конструктивные изменения", – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Дмитрий Дрозденко, комментируя крушение истребителя 5-го поколения Су-57 на Дальнем Востоке.

"Нужно понимать, что речь идет об экспериментальном, а не переданном заказчику варианте самолета, шли заводские испытания. Выводы делать рано – предстоит изучение показаний "черного ящика", – отметил обозреватель журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Дмитрий Дрозденко.

Во вторник стало известно, что истребитель пятого поколения Су-57 потерпел крушение под Комсомольском-на-Амуре. Самолет разбился в 120 км от аэродрома Дземги. Сообщается, что машина принадлежит предприятию-изготовителю – Комсомольскому-на-Амуре авиазаводу им. Гагарина. Летчик успешно катапультировался, сообщил представитель силовых структур. Состояние пилота – в норме. Представитель правительства Хабаровского края сообщил, что "испытывали двигатель".

Первый полет Су-57, также известного как Т-50 и "перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации" (ПАК ФА), состоялся еще в 2010 году. Но тогда он происходил с двигателем "первого этапа" ("Изделие-117") – модернизированной версией двигателя от истребителей 4-го поколения Су-35С. В мае "Интерфакс" сообщил о том, что первый Су-57 с двигателем первого этапа будет передан ВКС России в ноябре. Позже сроки сдвинулись, но сообщалось, что эту машину планируется передать до конца 2019 года.

В декабре 2017 года газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о первом полете Су-57 с новым двигателем "Тип-30" (или "Изделие-30"). "Тип-30" называют полностью новой разработкой. Разработчики отмечали, что у "движка" много преимуществ, главным из которых является усиленная тяга при уменьшенном расходе топлива и новые электронные системы. По всей видимости, именно "Изделие-30" испытывалось на новой машине.

"Испытания всегда несут в себе определенный риск. Испытание нового самолета с новым же двигателем – это не просто риск, а мероприятие на грани вызова авиационной индустрии, поле чистых инноваций", – заметил Дрозденко. Как сообщало в 2017 году издание "Ведомости", двигатели второго этапа планировалось устанавливать на серийные Су-57 с 2023-2025 годов. Теперь, как предполагает Дрозденко, с учетом изучения причин катастрофы, сроки серийного выпуска с двигателями нового образца могут быть сдвинуты по времени.

В марте этого года источник в авиационной отрасли сообщил, что ПАК ФА уже имеет паспорт экспортного облика, документ находится на рассмотрении в правительстве в связи с изменением названия с Т-50 на Су-57.

До сегодняшнего дня было зафиксировано всего два инцидента с самолетами этого типа. В 2011 году на авиасалоне МАКС при разгоне Т-50-2 с бортовым номером 52 была видна вспышка, после чего был выпущен тормозной парашют и самолет остановился в пределах ВПП. В июне 2014 года при посадке на аэродроме ЛИИ им. Громова в Жуковском наблюдалось задымление над правым воздухозаборником, затем началось возгорание, которое оперативно ликвидировали. Самолет позже был восстановлен и вернулся к испытаниям.

Михаил Мошкин