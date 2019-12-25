Войти
Российская газета

Россия поставила Армении ЗРК "Тор" новейшей модификации

255
0
0
Источник изображения: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Вооруженные силы Армении пополнились высокоскоростными зенитно-ракетными комплексами "Тор-М2КМ". Количество комплексов "Тор", которые Россия поставит армянским ВС, не афишируется.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава армянского кабмина Никол Пашинян.

Пашинян отметил, что приобретение ЗРК "Тор-М2КМ" - одно из важнейших в нынешнем году. Модернизированные российские "молоты" - самый современный вид вооружения, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны. Выпущен "Тор-М2КМ" в 2019 году.

Сколько новейших "молотов" получит Армения, Никол Пашинян не уточнил, сославшись на военную тайну.

Как писала "РГ", в одном корпусе "Тор-М2КМ" конструкторы установили радар обнаружения целей, радар сопровождения целей и наведения ракет, всесуточную оптико-электронную систему, средства связи и управления. Кроме того, в корпусе размещены 8 зенитных ракет.


Марина Бровкина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Россия
Продукция
Tор-М2
Проекты
Тор ЗРК
Похожие новости
23.12.2019
ВС Армении получили на вооружение российские ЗРК "Тор-М2КМ"
07.02.2019
«Политическая ситуация в Венесуэле нас весьма и весьма беспокоит»
26.03.2018
"Алмаз-Антей" проведет переговоры о поставках систем ПВО на ArmHiTech-2018
06.09.2017
Испытано Сирией, заверено «Патриотом»
26.12.2016
Основы несокрушимости
15.09.2015
Уроки МАКСа-2015 — часть II
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.12 06:17
  • 16
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 25.12 05:56
  • 3
Лазерное копье. Какие задачи у "Пересвета"
  • 25.12 05:08
  • 1
Шойгу рассказал о строительстве стартовых комплексов на Плесецке
  • 25.12 04:47
  • 1
Шойгу рассказал о вооружении флота подлодками "Борей"
  • 25.12 04:35
  • 18
"Коалиция-СВ" не торопится
  • 25.12 04:21
  • 1
Первый серийный Су-57 разбился
  • 25.12 03:18
  • 72
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 25.12 02:52
  • 1
Минобороны в 2019 году заказало более 200 боевых вертолетов
  • 25.12 02:08
  • 78
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 25.12 00:33
  • 30
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 24.12 22:35
  • 3
Прошел ремонт еще один противолодочный самолет Ту-142М3 Морской авиации ВМФ России
  • 24.12 21:10
  • 2
Акционеры вертолетных заводов Миля и Камова одобрили параметры допэмиссии для их объединения
  • 24.12 21:06
  • 6
Массированный удар: Россия создаст беспилотный бомбардировщик
  • 24.12 20:55
  • 2
На перспективный палубный истребитель ВМС США не дали денег
  • 24.12 20:34
  • 1968
Как насчёт юмористического раздела?