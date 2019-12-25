Войти
Известия.ru

Причиной крушения Су-57 мог стать отказ электронной системы управления

269
0
0
Су-57
Су-57.
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В качестве одной из версий причин катастрофы истребителя пятого поколения Су-57 рассматривается отказ электродистанционной системы управления (ЭДСУ) самолета. Об этом рассказали источники "Известий".

ЭДСУ отвечает за команды на отклонение рулей управления, а также задействует механизацию крыла. Система могла выйти из строя в результате отказа одного из ее компонентов или сбоя программного обеспечения.

Также в полете могла отказать двигательная автоматика. Она регулирует режимы работы двигателей Су-57 и подачу топлива.

Представитель военно-промышленного комплекса, знакомый с ситуацией, рассказал "Известиям", что у Су-57 есть многоступенчатая защита от ошибок пилотирования. Она не позволит вывести самолет на критические режимы полета. В сложной ситуации летчику достаточно нажать кнопку, чтобы система сама вывела машину в горизонтальный полет.

Точные выводы должна сделать комиссия, которая уже приступила к работе. В ней принимают участие представители Главкомата ВКС, ОАК, ОКБ "Сухой", а также специалисты ЛИИ им. Жукова и 929 ГЛИЦ.

Су-57 потерпел крушение в Хабаровском крае ранее, 24 декабря. Пилот самолета катапультировался, его эвакуировали. Инцидент предположительно произошел во время испытаний. По предварительным данным, причинами могли стать технические проблемы или человеческий фактор.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
ПАК ФА
Компании
ГЛИЦ
ОАК
Сухой ПАО
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
18.02.2015
В Российскую армию пытались поставить самолеты, которые не могут воевать
12.03.2014
Зачем России три модификации Су-27
25.02.2014
Небо России закроют надежным куполом
19.02.2014
Трудный взлет Су-35
21.12.2006
Состоявшийся самолет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.12 06:17
  • 16
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 25.12 05:56
  • 3
Лазерное копье. Какие задачи у "Пересвета"
  • 25.12 05:08
  • 1
Шойгу рассказал о строительстве стартовых комплексов на Плесецке
  • 25.12 04:47
  • 1
Шойгу рассказал о вооружении флота подлодками "Борей"
  • 25.12 04:35
  • 18
"Коалиция-СВ" не торопится
  • 25.12 04:21
  • 1
Первый серийный Су-57 разбился
  • 25.12 03:18
  • 72
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 25.12 02:52
  • 1
Минобороны в 2019 году заказало более 200 боевых вертолетов
  • 25.12 02:08
  • 78
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 25.12 00:33
  • 30
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 24.12 22:35
  • 3
Прошел ремонт еще один противолодочный самолет Ту-142М3 Морской авиации ВМФ России
  • 24.12 21:10
  • 2
Акционеры вертолетных заводов Миля и Камова одобрили параметры допэмиссии для их объединения
  • 24.12 21:06
  • 6
Массированный удар: Россия создаст беспилотный бомбардировщик
  • 24.12 20:55
  • 2
На перспективный палубный истребитель ВМС США не дали денег
  • 24.12 20:34
  • 1968
Как насчёт юмористического раздела?