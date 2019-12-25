Сошел с орбиты: метеорит попал в российский "Метеор"

Российский спутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с метеоритом
Российский метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом, после чего изменил орбиту и на время потерял ориентацию. Внештатную ситуацию подтвердили в Роскосмосе.
Российский метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом, после чего изменил орбиту и на время потерял ориентацию, сообщили в Роскосмосе. В результате аппарат изменил параметры орбиты и перешел в режим неориентированного полета с высокими значениями угловых скоростей.
"В соответствии с заложенной логикой функционирования КА прекратил выполнение целевой задачи и автоматически перешел в энергосберегающий режим, когда отключаются бортовые системы, не задействованные на обеспечение поддержание его функционирования (в том числе и вся бортовая целевая аппаратура), - рассказали "Газете.Ru" в госкорпорации. -
Ранее радиолюбитель Дмитрий Пашков обратил внимание, что 18 декабря со спутника пропали все сигналы. Анализ орбиты космического аппарата показал, что 18 декабря его орбита изменилась, точнее, то перигей упал на 2 км. "Сигналов я с аппарата не принимаю", - сказал он "Газете.Ru".
Спутник "Метеор-М" № 2-2 был запущен на орбиту 05 июля 2019 года в 05:41 UTC с космодрома "Восточный". Летные испытания были завершены 10 декабря 2019 года. Заявленный срок активного существования не менее пяти лет. В настоящий момент с аппаратом ведется работа по программе главного конструктора. Спутник находится в ориентированном полете, с ним проводятся регулярные сеансы управления с получением телеметрической информации и информации с целевой аппаратуры, сообщили в Роскосмосе.
Россия имеет на орбите три спутника "Метеор-М" с номерами 1, 2 и 2-2. При этом на "Метеор-М" 1 полностью не работает целевая метеорологическая аппаратура, но функционирует дополнительная научная. Его расчетный ресурс истек в 2014 году.
"Метеор-М" 2 также работает за пределами гарантийного срока службы.
Комиссия тогда установила, что к аварии привело "непрогнозировавшееся поведение разгонного блока после его отделения от ракеты-носителя". Оказалось, что в бортовую систему управления "Фрегата" были заложены неправильные установки для старта с нового космодрома "Восточный" вместо традиционных Байконура и Плесецка. "Аварийная комиссия отметила, что расчеты баллистических траекторий были проведены без отступления от порядка, регламентируемого действующими нормативными документами", - сообщал Роскосмос.
Космический комплекс гидрометеорологического и океанографического обеспечения "Метеор-3М", к которому относится спутник, предназначен для дистанционного зондирования Земли в интересах оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды, мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения научных гелиогеофизических исследований, изучения состояния атмосферы в планетарном масштабе. Также одной из задач орбитального комплекса является сбор и передача гидрометеорологических данных от автоматических измерительных платформ различных типов (наземных, ледовых, дрейфующих).
На 2020-й и 2021-й назначены запуски спутников "Метеор-М" 2-3 и 2-4.
Отдел "Наука"