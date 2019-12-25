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Газета.ru

Сошел с орбиты: метеорит попал в российский "Метеор"

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Российский спутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с метеоритом

Российский метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом, после чего изменил орбиту и на время потерял ориентацию. Внештатную ситуацию подтвердили в Роскосмосе.

Российский метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом, после чего изменил орбиту и на время потерял ориентацию, сообщили в Роскосмосе. В результате аппарат изменил параметры орбиты и перешел в режим неориентированного полета с высокими значениями угловых скоростей.

"В соответствии с заложенной логикой функционирования КА прекратил выполнение целевой задачи и автоматически перешел в энергосберегающий режим, когда отключаются бортовые системы, не задействованные на обеспечение поддержание его функционирования (в том числе и вся бортовая целевая аппаратура), - рассказали "Газете.Ru" в госкорпорации. -

После вхождения в зону российских наземных средств управления с КА была установлена связь и были начаты работы по восстановлению его работоспособности - гашение угловых скоростей, перевод в штатную ориентацию, получение телеметрической и целевой информации".

Ранее радиолюбитель Дмитрий Пашков обратил внимание, что 18 декабря со спутника пропали все сигналы. Анализ орбиты космического аппарата показал, что 18 декабря его орбита изменилась, точнее, то перигей упал на 2 км. "Сигналов я с аппарата не принимаю", - сказал он "Газете.Ru".

По словам Пашкова, причиной такого снижения мог быть только некий импульс - возможно, разгерметизация аппарата или взрыв на борту "Метеор-М" № 2-2.

Спутник "Метеор-М" № 2-2 был запущен на орбиту 05 июля 2019 года в 05:41 UTC с космодрома "Восточный". Летные испытания были завершены 10 декабря 2019 года. Заявленный срок активного существования не менее пяти лет. В настоящий момент с аппаратом ведется работа по программе главного конструктора. Спутник находится в ориентированном полете, с ним проводятся регулярные сеансы управления с получением телеметрической информации и информации с целевой аппаратуры, сообщили в Роскосмосе.

Россия имеет на орбите три спутника "Метеор-М" с номерами 1, 2 и 2-2. При этом на "Метеор-М" 1 полностью не работает целевая метеорологическая аппаратура, но функционирует дополнительная научная. Его расчетный ресурс истек в 2014 году.

"Метеор-М" 2 также работает за пределами гарантийного срока службы.

Первый такой спутник, "Метеор-М" № 2-1, был утрачен после запуска с Восточного 28 ноября 2017 года - та авария стала одним из самых громких провалов Роскосмоса за последние годы.

Комиссия тогда установила, что к аварии привело "непрогнозировавшееся поведение разгонного блока после его отделения от ракеты-носителя". Оказалось, что в бортовую систему управления "Фрегата" были заложены неправильные установки для старта с нового космодрома "Восточный" вместо традиционных Байконура и Плесецка. "Аварийная комиссия отметила, что расчеты баллистических траекторий были проведены без отступления от порядка, регламентируемого действующими нормативными документами", - сообщал Роскосмос.

Космический комплекс гидрометеорологического и океанографического обеспечения "Метеор-3М", к которому относится спутник, предназначен для дистанционного зондирования Земли в интересах оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды, мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения научных гелиогеофизических исследований, изучения состояния атмосферы в планетарном масштабе. Также одной из задач орбитального комплекса является сбор и передача гидрометеорологических данных от автоматических измерительных платформ различных типов (наземных, ледовых, дрейфующих).

На 2020-й и 2021-й назначены запуски спутников "Метеор-М" 2-3 и 2-4.


Отдел "Наука"

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Байконур
Восточный Космодром
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