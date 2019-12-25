"Росатом" полностью выполнил гособоронзаказ 2019 года

ЦАМТО, 24 декабря. Госкорпорация "Росатом" в 2019 году вновь, как и на протяжении многих лет, полностью выполнила государственный оборонный заказ, сообщил ее генеральный директор Алексей Лихачев.

"Традиционно на 100% выполнен государственный оборонный заказ", – сообщил А.Лихачев в новогоднем поздравлении работникам и ветеранам атомной отрасли России.

"Укрепление обороноспособности страны, защита ее безопасности – это важнейшая задача атомщиков, и мы решаем ее с честью", – добавил глава "Росатома".

Как отмечает "РИА Новости", "Росатом" совместно с Министерством обороны и воинскими частями ядерного обеспечения гарантируют реализацию политики в области ядерного сдерживания.

Ядерный оружейный комплекс "Росатома" не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками. "Росатом" выполняет гособоронзаказ, участвуя также в создании неядерных вооружений.

Создание вооружения нового поколения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед, стало одним из успехов нынешнего поколения российских атомщиков, отметил ранее президент России Владимир Путин.