Войти
ЦАМТО

"Росатом" полностью выполнил гособоронзаказ 2019 года

221
0
0
Глава Росатома Алексей Лихачев
Глава Росатома Алексей Лихачев.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

ЦАМТО, 24 декабря. Госкорпорация "Росатом" в 2019 году вновь, как и на протяжении многих лет, полностью выполнила государственный оборонный заказ, сообщил ее генеральный директор Алексей Лихачев.

"Традиционно на 100% выполнен государственный оборонный заказ", – сообщил А.Лихачев в новогоднем поздравлении работникам и ветеранам атомной отрасли России.

"Укрепление обороноспособности страны, защита ее безопасности – это важнейшая задача атомщиков, и мы решаем ее с честью", – добавил глава "Росатома".

Как отмечает "РИА Новости", "Росатом" совместно с Министерством обороны и воинскими частями ядерного обеспечения гарантируют реализацию политики в области ядерного сдерживания.

Ядерный оружейный комплекс "Росатома" не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками. "Росатом" выполняет гособоронзаказ, участвуя также в создании неядерных вооружений.

Создание вооружения нового поколения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед, стало одним из успехов нынешнего поколения российских атомщиков, отметил ранее президент России Владимир Путин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росатом
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Гособоронзаказ
Ядерный щит
Похожие новости
26.12.2018
"Росатом" отчитался о выполнении гособоронзаказа
05.10.2017
Александр Пухненков, «Астейс»: «Если после подрыва экипаж жив, это самая высокая оценка нашего труда»
28.12.2015
"Год прошел хорошо, и дальше будет не хуже"
28.09.2015
Росатом выполняет гособоронзаказ на 100 процентов и точно в срок, доложил Кириенко Путину
08.07.2013
Путин подписал закон о статусе предприятий ядерно-оружейного комплекса
05.12.2012
Атомная индустрия подтвердила свою эксклюзивность
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.12 06:17
  • 16
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 25.12 05:56
  • 3
Лазерное копье. Какие задачи у "Пересвета"
  • 25.12 05:08
  • 1
Шойгу рассказал о строительстве стартовых комплексов на Плесецке
  • 25.12 04:47
  • 1
Шойгу рассказал о вооружении флота подлодками "Борей"
  • 25.12 04:35
  • 18
"Коалиция-СВ" не торопится
  • 25.12 04:21
  • 1
Первый серийный Су-57 разбился
  • 25.12 03:18
  • 72
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 25.12 02:52
  • 1
Минобороны в 2019 году заказало более 200 боевых вертолетов
  • 25.12 02:08
  • 78
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 25.12 00:33
  • 30
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 24.12 22:35
  • 3
Прошел ремонт еще один противолодочный самолет Ту-142М3 Морской авиации ВМФ России
  • 24.12 21:10
  • 2
Акционеры вертолетных заводов Миля и Камова одобрили параметры допэмиссии для их объединения
  • 24.12 21:06
  • 6
Массированный удар: Россия создаст беспилотный бомбардировщик
  • 24.12 20:55
  • 2
На перспективный палубный истребитель ВМС США не дали денег
  • 24.12 20:34
  • 1968
Как насчёт юмористического раздела?