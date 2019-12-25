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ЦАМТО

Амурский судостроительный завод получил деньги на докапитализацию

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Церемония вывода из эллинга АО "Амурский судостроительный завод" в достроечный и спусковой плавучий док "Зея" строящегося для ВМФ России корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проекта 20380 (заводской номер 2103). Комсомольск-на-Амуре, 12.0
Церемония вывода из эллинга АО "Амурский судостроительный завод" в достроечный и спусковой плавучий док "Зея" строящегося для ВМФ России корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проекта 20380 (заводской номер 2103). Комсомольск-на-Амуре, 12.09.2019.
Источник изображения: АО "Объединенная судостроительная корпорация", Khabkrai.ru и komcity.ru

ЦАМТО, 24 декабря. Деньги на докапитализацию Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре (входит в ОСК) выделены. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил на пресс-конференции губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Ранее Минпромторг России предложил направить из бюджета 8,6 млрд. руб. на финансовое оздоровление дальневосточных верфей, из которых Амурский судостроительный завод (АСЗ) может получить 7,1 млрд. руб., Хабаровский (ХСЗ) – 1,5 млрд. руб.

"Докапитализация Амурского судостроительного завода идет, но поскольку это предприятие оборонного значения, докапитализация идет по определенной схеме, не буду озвучивать. Но деньги выделены на 2020 и на 2021 гг., и поступают", – цитирует "РИА Новости" С.Фургала.

Он не уточнил сумму, которую получит АСЗ, но отметил, что "их необходимое количество для того, чтобы завод развивался и выполнял заказы".

Глава края добавил, что на Хабаровском судостроительном заводе докапитализации нет, но здесь вопрос будет решаться за счет получения и выполнения заказов, передает "РИА Новости".

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Страны
Россия
Компании
АСЗ
Минпромторг РФ
Проекты
2020-й год
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