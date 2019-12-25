В ЦВО завершились учения по развертыванию метеорологических станций и комплексов

ЦАМТО, 24 декабря. Со специалистами метеорологических служб объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЦВО проведены учения по отработке нормативов развертывания подвижных метеостанций ПМС-70 и ПМС-72 и комплексов приема спутниковой метеоинформации.

В ходе учений более половины привлекаемого личного состава выполнили учебное задание на "отлично", уложившись во временной норматив 1 час 30 мин.

По итогам мероприятий развертывания комплексов приема спутниковой метеорологической информации "Сюжет-МБ" метеоспециалисты из 10 воинских частей показали отличные результаты, справившись с нормативом менее чем за 30 мин.

Кроме того, в рамках учений специалисты провели зондирование атмосферы и разработали прогноз гидрометеорологической обстановки, а также отработали прием метеоданных со спутника.

Всего в учениях было задействовано более 20 воинских частей, около 100 военнослужащих и порядка 40 ед. метеорологической техники, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.