Войти
ЦАМТО

В ЦВО завершились учения по развертыванию метеорологических станций и комплексов

240
0
0
Комплекс 1Б44 "Улыбка-М"
Радиопеленгационный метеорологический комплекс 1Б44 "Улыбка-М".
Источник изображения: tamiranov.livejournal.com

ЦАМТО, 24 декабря. Со специалистами метеорологических служб объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЦВО проведены учения по отработке нормативов развертывания подвижных метеостанций ПМС-70 и ПМС-72 и комплексов приема спутниковой метеоинформации.

В ходе учений более половины привлекаемого личного состава выполнили учебное задание на "отлично", уложившись во временной норматив 1 час 30 мин.

По итогам мероприятий развертывания комплексов приема спутниковой метеорологической информации "Сюжет-МБ" метеоспециалисты из 10 воинских частей показали отличные результаты, справившись с нормативом менее чем за 30 мин.

Кроме того, в рамках учений специалисты провели зондирование атмосферы и разработали прогноз гидрометеорологической обстановки, а также отработали прием метеоданных со спутника.

Всего в учениях было задействовано более 20 воинских частей, около 100 военнослужащих и порядка 40 ед. метеорологической техники, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
01.03.2018
Чужими руками. США грозят России партизанской войной
22.06.2017
Истребитель НАТО отогнали от Шойгу
22.09.2016
Учебный корабль Балтфлота "Смольный" завершил деловой заход на Мальту
30.10.2014
Подлодка "Юрий Долгорукий" в Баренцевом море выстрелила ракетой "Булава"
01.02.2012
ЦВО провел учения с помощью новых мультимедийных средств – Минобороны
23.07.2009
Россия и Южная Корея готовят программу военно-технического сотрудничества - Сердюков
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.12 06:17
  • 16
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 25.12 05:56
  • 3
Лазерное копье. Какие задачи у "Пересвета"
  • 25.12 05:08
  • 1
Шойгу рассказал о строительстве стартовых комплексов на Плесецке
  • 25.12 04:47
  • 1
Шойгу рассказал о вооружении флота подлодками "Борей"
  • 25.12 04:35
  • 18
"Коалиция-СВ" не торопится
  • 25.12 04:21
  • 1
Первый серийный Су-57 разбился
  • 25.12 03:18
  • 72
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 25.12 02:52
  • 1
Минобороны в 2019 году заказало более 200 боевых вертолетов
  • 25.12 02:08
  • 78
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 25.12 00:33
  • 30
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 24.12 22:35
  • 3
Прошел ремонт еще один противолодочный самолет Ту-142М3 Морской авиации ВМФ России
  • 24.12 21:10
  • 2
Акционеры вертолетных заводов Миля и Камова одобрили параметры допэмиссии для их объединения
  • 24.12 21:06
  • 6
Массированный удар: Россия создаст беспилотный бомбардировщик
  • 24.12 20:55
  • 2
На перспективный палубный истребитель ВМС США не дали денег
  • 24.12 20:34
  • 1968
Как насчёт юмористического раздела?