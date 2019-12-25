Войти
Деловая газета "Взгляд"

США решили укрепить военный потенциал Прибалтики

254
0
0
Учения НАТО Iron Wolf 2017 в Латвии. 20 июня 2017
Учения НАТО Iron Wolf 2017 в Латвии. 20 июня 2017.
Источник изображения: © AP Photo, Mindaugas Kulbis

Сотрудники исследовательской службы конгресса США призвали американский парламент укреплять вооруженные силы Латвии, Литвы и Эстонии. Они считают, что прибалтийские республики и далее будут ориентироваться на США как лидера в вопросах внешней политики и безопасности.

"Интерес для конгресса могут представлять усилия по укреплению потенциала Вооруженных сил стран Балтии, в том числе за счет продажи этим странам американских вооружений и предоставления им помощи в сфере безопасности", – говорится в документе службы, передает RT.

Там отмечено, что Литва, Латвия и Эстония – "надежные и ценные союзники, способствующие поддержанию безопасности и стабильности в Европе". При этом, в США полагают, что связи с Вашингтоном являются для этих государств гарантом защиты от "российской угрозы и давления".

"Большинство политиков в странах Балтии склонны видеть в отношениях между их государствами и Соединенными Штатами главную гарантию защиты от давления или возможных угроз со стороны России", – утверждают они.

Кроме того, в документе уточняются данные Госдепа об уже предоставленной Латвии, Литве и Эстонии финансовой помощи. Так, с 2014 года на покупку оборонительных средств было потрачено более 800 млн долларов, а с 2015 года более 150 млн долларов ушло на укрепление обороны против гибридных и электронных угроз, обеспечение безопасности границ, улучшение оповещения о воздушной и морской обстановке и повышение способности стран к взаимодействию с НАТО. При этом еще 290 млн долларов ушло на программы по обучению и оснащению.

Ранее США назвали самый успешный альянс в истории.



Анастасия Воробьева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Латвия
Литва
Россия
США
Эстония
Проекты
NATO
Похожие новости
29.11.2019
Washington Examiner (США): как победить Путина в его собственной игре
14.12.2016
Польский посол прокомментировал размещение "Искандеров" под Калининградом
07.12.2016
Есть ли будущее у натовской ПРО? (The National Interest, США)
05.09.2016
Оживет ли ДОВСЕ
06.06.2016
Пентагон: стратегические бомбардировщики США перебрасываются в Европу без боевой нагрузки
29.07.2013
Чтобы было
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.12 06:17
  • 16
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 25.12 05:56
  • 3
Лазерное копье. Какие задачи у "Пересвета"
  • 25.12 05:08
  • 1
Шойгу рассказал о строительстве стартовых комплексов на Плесецке
  • 25.12 04:47
  • 1
Шойгу рассказал о вооружении флота подлодками "Борей"
  • 25.12 04:35
  • 18
"Коалиция-СВ" не торопится
  • 25.12 04:21
  • 1
Первый серийный Су-57 разбился
  • 25.12 03:18
  • 72
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 25.12 02:52
  • 1
Минобороны в 2019 году заказало более 200 боевых вертолетов
  • 25.12 02:08
  • 78
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 25.12 00:33
  • 30
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 24.12 22:35
  • 3
Прошел ремонт еще один противолодочный самолет Ту-142М3 Морской авиации ВМФ России
  • 24.12 21:10
  • 2
Акционеры вертолетных заводов Миля и Камова одобрили параметры допэмиссии для их объединения
  • 24.12 21:06
  • 6
Массированный удар: Россия создаст беспилотный бомбардировщик
  • 24.12 20:55
  • 2
На перспективный палубный истребитель ВМС США не дали денег
  • 24.12 20:34
  • 1968
Как насчёт юмористического раздела?