"Техмаш" передали в управление "Технодинамике"

Владимир Лепин покинул пост гендиректора боеприпасного концерна "Техмаш" (входит в Ростех), компанию передали в управление холдинга "Технодинамика", сообщили в пресс-службе Ростеха.

"Произошла смена руководства. Соответствующее решение одобрено правлением корпорации и принято набсоветом. Функции единоличного исполнительного органа переданы холдингу "Технодинамика", – передает РИА "Новости" сообщение Ростехеа.

В концерн также входит субхолдинг "Сплав", специализирующийся на производстве реактивных систем залпового огня и тяжелых огнеметных систем. Как пояснил военный эксперт Алексей Леонков, такое решение связано с непростым экономическим положением "Техмаша".

"Холдингу нужны перемены. В числе прочего необходимо оптимизировать управленческие расходы. На фоне снижения ГОЗ надо усиливать гражданский бизнес. Прогноз до 2022 года содержит существенные риски, ряд ключевых предприятий холдинга могут перейти в разряд убыточных. В этой ситуации привлечение внешней команды управленцев и запуск реформ – логичный шаг", – отметил он.

Леонков добавил, что обновленная два года назад команда "Технодинамики" к 2018 году досрочно исполнила обязательства по федеральным целевым программам и гособоронзаказу, а также решила все задачи по импортозамещению.

Напомним, 16 декабря Лепи сообщил, что к концу 2020 года "Техмаш" планирует разработать многоцелевую мину ПТМ-5.

Дмитрий Зубарев