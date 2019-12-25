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Российская газета

Моряки ТОФ объехали восемь стран

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Заместитель главнокомандующего ВМФ РФ вице-адмирал Александр Федотенков (справа) пожимает руку офицеру Военно-морских сил Китая на торжественной встре
Заместитель главнокомандующего ВМФ РФ вице-адмирал Александр Федотенков (справа) пожимает руку офицеру Военно-морских сил Китая на торжественной встрече кораблей ВМС Китая - участников совместных учений "Морское взаимодействие - 2015".
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Аньков

Корабли Тихоокеанского флота за 2019 год успели побывать в портах восьми стран: Вьетнама, Таиланда, Индонезии, Китая, Брунея, Республики Корея, Филиппин и Японии. Моряки налаживали международное военное сотрудничество.

- В свою очередь, во Владивостоке с неофициальными визитами побывали корабли ВМС Японии, Филиппин, Вьетнама, Мьянмы и Республики Корея, - сообщили "РГ" пресс-службе восточного военного округа по ТОФ.

Еще одним заметным для международного сотрудничества событием стал приезд на базу флота делегации военных атташе из 55 государств.

Кроме того, дальневосточные моряки проводили совместные учения с коллегами из других государств. "Морское взаимодействие-2019" вместе с китайскими военными, "САРЕКС-2019" с кораблем Морских сил самообороны Японии, и еще три учения с военнослужащими из Вьетнама, Таиланда и Филиппин.


Дина Непомнящая

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