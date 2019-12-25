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Военное обозрение

В Индии: Россия дала принципиальное согласие на экспорт ракет BrahMos

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Источник изображения: topwar.ru

Представители индийских дипломатических кругов утверждают, что от России получено принципиальное согласие на экспорт сверхзвуковых противокорабельных ракет BrahMos. При этом в Нью-Дели отмечают, что первым зарубежным заказчиком ракет, которые производятся в рамках деятельности совместного предприятия, станут Филиппины. О "принципиальном согласии" России на продажу Индией ракет "БраМос" за рубеж сообщает информационная служба Sputnik со ссылкой на индийские правительственные источники.

Отмечается, что Филиппины имеют определённые территориальные споры с Китаем. Из сообщения:

Манила надеется, что завершит переговоры по BrahMos с Индией в 2020 году. Что касается филиппинских военных, BrahMos будет первым филиппинским оружием с потенциалом сдерживания.

При этом не указывается важная деталь: несколько месяцев назад президент Филиппин Родриго Дутерте указал на то, что с Китаем заключено соглашение о совместной экономической деятельности на спорных островах и в их акватории. По словам Дутерте, китайские и филиппинские компании будут совместно осуществлять добычу углеводородов, что снимет градус напряжения вокруг этих островов. Проамериканская оппозиция на Филиппинах объявила, что Дутерте "нарушает филиппинскую конституцию".

Потому в такой ситуации ещё до конца не ясно, кого именно филиппинские ВМС будут сдерживать в случае приобретения ракет BrahMos у Индии.

По словам министра обороны Филиппин, страна намерена приобрести в 2020 году две батареи противокорабельных ракет в рамках межправительственного соглашения с Нью-Дели.

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Страны
Индия
Китай
Россия
США
Филиппины
Продукция
PJ-10 Brahmos
Проекты
2020-й год
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