Войти
ТАСС

В спутник "Метеор-М" попал микрометеорит

299
0
0
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

В Роскосмосе сообщили, что после вхождения в зону российских наземных средств управления с космическим аппаратом установили связь и начали работы по восстановлению его работоспособности

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Спутник "Метеор-М" номер 2-2 перешел в неуправляемый полет после внешнего воздействия. Об этом говорится во вторник в сообщении, опубликованном на сайте Роскосмоса.

"18.12.2019 на КА [космическом аппарате] "Метеор-М" номер 2-2 была зафиксирована нештатная ситуация, связанная с внешним воздействием (предположительно - микрометеорит) на конструкцию КА. В результате воздействия КА изменил параметры орбиты и перешел в режим неориентированного полета с высокими значениями угловых скоростей", - говорится в сообщении. Затем аппарат перешел в режим энергосбережения.

Как уточнили в госкорпорации, "после вхождения в зону российских наземных средств управления с КА была установлена связь и были начаты работы по восстановлению его работоспособности - гашение угловых скоростей, перевод в штатную ориентацию, получение телеметрической и целевой информации".

В настоящее время с КА ведется работа по программе главного конструктора. Спутник находится в ориентированном полете, с ним проводятся регулярные сеансы управления с получением телеметрической информации и информации с целевой аппаратуры.

"Метеор-М" номер 2-2 входит во вторую серию перспективных космических аппаратов гидрометеорологического обеспечения. Спутники этой серии предназначены для оперативного получения информации в целях прогноза погоды, контроля озонового слоя и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве.

В новость были внесены изменения (08:09 мск) - добавлена информация по тексту.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
ЯО
Похожие новости
12.04.2019
Рогозин назвал стремление США высадиться на Луну ширмой для недекларируемых операций
09.01.2018
Чужие победы
10.06.2015
У России возникли проблемы с ракетами из-за Украины ("Die Welt", Германия)
23.07.2014
«Не очень верю в то, что люди смогут далеко летать в космос»
23.09.2013
В г.Пензе открылась XII отраслевая научно-техническая конференция радиоэлектронной промышленности.
02.05.2007
Лунные гонки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.12 06:17
  • 16
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 25.12 05:56
  • 3
Лазерное копье. Какие задачи у "Пересвета"
  • 25.12 05:08
  • 1
Шойгу рассказал о строительстве стартовых комплексов на Плесецке
  • 25.12 04:47
  • 1
Шойгу рассказал о вооружении флота подлодками "Борей"
  • 25.12 04:35
  • 18
"Коалиция-СВ" не торопится
  • 25.12 04:21
  • 1
Первый серийный Су-57 разбился
  • 25.12 03:18
  • 72
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 25.12 02:52
  • 1
Минобороны в 2019 году заказало более 200 боевых вертолетов
  • 25.12 02:08
  • 78
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 25.12 00:33
  • 30
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 24.12 22:35
  • 3
Прошел ремонт еще один противолодочный самолет Ту-142М3 Морской авиации ВМФ России
  • 24.12 21:10
  • 2
Акционеры вертолетных заводов Миля и Камова одобрили параметры допэмиссии для их объединения
  • 24.12 21:06
  • 6
Массированный удар: Россия создаст беспилотный бомбардировщик
  • 24.12 20:55
  • 2
На перспективный палубный истребитель ВМС США не дали денег
  • 24.12 20:34
  • 1968
Как насчёт юмористического раздела?