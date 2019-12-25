Экономический рост на военных рельсах

Запад нам поможет агрессивными жестами

Польша, активно и на добровольных началах претендующая на статус цепного пса НАТО, устами главы канцелярии президента Кшиштофа Щерского выступила против конфликта Запада с Россией.

Варшава считает Москву не врагом, а партнером, добавил чиновник. Непривычное признание из уст польского государственного деятеля продиктовано, вероятно, тем, что территория его страны в случае, не приведи бог, развязанного альянсом вооруженного конфликта с Россией станет непосредственным театром военных действий. О возможности такого развития событий предупреждает НГШ ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов: "В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном конфликте".

В нашем обществе это заявление не должно вызывать серьезной обеспокоенности. Вполне адекватно оцениваю мощь альянса, но в его нестройных рядах сейчас раздрай и шатания, каковых не припомнить за всю историю существования НАТО. Наиболее яркие маркеры: демарш Турции с С-400 и действия Анкары на Ближнем Востоке, отнюдь не совпадающие с интересами Вашингтона, не стоит сбрасывать со счетов и полярный взгляд двух стран на курдскую проблему.

“ Милитаризация предполагает дополнительное финансирование фундаментальной науки, без которой немыслимы современные Вооруженные Силы ”

Еще один маркер – слова Макрона о "смерти мозга НАТО", во многом продиктованные нашумевшей историей в Сирии, когда американцы оставили французский спецназ, номинальных союзников, без снабжения. Наконец, не стоит забывать ставшие притчей во языцех дискуссии между Белым домом и его европейскими "партнерами" (именно в кавычках, ибо с высоты Капитолийского холма видят не союзников, а вассалов, хотя порой и склонных к фронде, о чем свидетельствуют перипетии взаимоотношений США с той же Турцией, диалог с которой Трамп пытается вести исключительно с позиции силы, вдобавок ко всему менторским тоном, что, как видим, приносит только обратные результаты).

Словом, о какой целенаправленной подготовке НАТО к крупномасштабному конфликту, да еще чреватому серьезнейшими людскими потерями, может идти речь? Упомянутая Герасимовым военная активность блока в акваториях Балтийского и Черного морей – своего рода кампания Вашингтона и Брюсселя на тему их мнимого единства. Тем не менее приведенная цитата уместна и актуальна, ибо содержит в себе несколько смыслов.

Первый: Запад в лице его правящих элит – и об этом никогда не стоит забывать – враждебен нам по определению. В силу причин исторических и геополитических, обусловленных стремлением евро-атлантической цивилизации взять под контроль сырьевые ресурсы России и использовать в своих интересах ее демографический потенциал. Собственно, в данном случае речь о забуксовавшей в начале наступившего тысячелетия стратегии Збигнева Бжезинского, сформулированной им в "Великой шахматной доске". Эта "партия" была вполне успешно разыграна в 90-е (и в Восточной Европе для США все прошло на ура).

Второй: угроза со стороны Североатлантического альянса имеет своим прямым следствием милитаризацию российской экономики. И это не должно пугать. Напротив. На современном этапе милитаризация предполагает развитие передовых технологий и дополнительное финансирование фундаментальной науки, без которой немыслимы Вооруженные Силы. Нужно также учитывать, что развитие ОПК дает дополнительное количество рабочих мест, причем, что крайне важно, именно для квалифицированных специалистов, которых ныне на наших просторах существенный дефицит. А восстановление кадрового потенциала немыслимо без, с одной стороны, возрождения профтехучилищ, с другой – укрепления соответствующей производственной базы.

Третий смысл – прямое продолжение второго: милитаризация экономики, в широком смысле слова приведет к увеличению экспорта отечественного оружия, демонстрирующего свою эффективность в Сирии, что благоприятно отразится на российском бюджете при грамотном (в интересах всех слоев населения) его распределении, разумеется.

Именно в таком контексте следует воспринимать процитированные слова главы Генштаба.

Игорь Ходаков, кандидат исторических наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 50 (813) за 24 декабря 2019 года