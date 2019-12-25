В 2019 году Минобороны провело серьезные перестановки

За неделю до Нового года Минобороны провело серьезные кадровые перестановки. В частности, начальник управления военной полиции генерал-лейтенант Владимир Ивановский перешел на должность руководителя технополиса "Эра". Значимые изменения произошли и в Военно-морском флоте. У главкома ВМФ появились новый заместитель и новый начальник штаба.

В нынешнем году это уже не первая крупная кадровая перестановка в военном ведомстве. Весной и летом прошла ротация не только в центральных органах военного управления, но и в военных округах, а также Воздушно-десантных войсках.

По числу кадровых замен нынешний год один из самых "результативных". Даже в 2008–2011 годах в ходе реформы нового облика ротаций и назначений было не так много. Интересно выяснить, с чем связана "кадровая революция" в военном ведомстве. И конечно, подвести "кадровые" итоги 2019 года.

Строгий путь

До недавнего времени в Минобороны существовала достаточно сложная и многоэтапная система назначения высшего командного состава.

На первом этапе командир бригады-дивизии назначался на должность заместителя командующего армией. При этом допускалось, что замкомандарма может стать офицер, окончивший профильную военную академию, но не обучавшийся в академии Генштаба.

“ Все военные округа получили на должности начальников штабов хорошо подготовленных генералов, прошедших реальную боевую проверку ”

После замкомандующего офицер должен был пройти должность командующего армией. А далее последовательно занимать позиции заместителя командующего, начальника штаба военного округа. Но назначения на эти должности он мог получить, только имея на руках диплом ВАГШ и генеральское звание.

В зависимости от того, как кандидат показал себя, ему могли предложить должность в главкомате вида Вооруженных Сил. При высоких показателях служебной деятельности генерала могли назначить командующим военным округом. Но для этого он должен был как минимум два года провести в должности начальника Главного оперативного управления.

По такому сложному пути прошли нынешний главком ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин, заместитель министра обороны – начальник главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов и начальник академии Генерального штаба генерал-полковник Сергей Зарудницкий.

Такая многоэтапная система появилась не случайно. В настоящее время командующий военным округом – наиболее важная и ответственная должность. Поэтому до назначения на нее генерал должен получить максимальный военный и управленческий опыт.

Военный опыт

Но сейчас система назначения претерпела существенные изменения. Во-первых, стал более жестким отбор. Начать карьерный рост командир бригады-дивизии может только после окончания академии Генштаба.

Во-вторых, главным критерием назначения на вышестоящую должность стал боевой опыт. Но формально последовательность назначения сохранилась. Хотя в случае боевых заслуг офицера срок пребывания на отдельных должностях может быть существенно сокращен. Или даже пропущены отдельные ступени.

К примеру, нынешний заместитель командующего Западным военным округом генерал-лейтенант Евгений Никифоров был назначен на эту должность в феврале нынешнего года. Но уже в ближайшее время он может стать начальником штаба одного из военных округов.

Другой пример – командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин. За свою карьеру он ни разу не занимал ранее важнейшую должность – начальника штаба военного округа.

В-третьих, для того чтобы стать командующим военным округом, уже не требуется пройти должность начальника Главного оперативного управления. Вместо этого кандидат должен побывать либо заместителем начальника ВАГШ, либо начальником военного учебно-научного центра Сухопутных войск.

Так, нынешний командующий группировкой в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко в России занимает должность заместителя начальника ВАГШ. А до этого был начальником штаба Восточного военного округа. Уже упомянутый выше генерал-полковник Александр Лапин до назначения на должность командующего ЦВО хотя и недолго, но побывал начальником ВУНЦ СВ.

Еще один важный момент. В настоящее время приоритетом при назначении на должности пользуются офицеры-общевойсковики. Даже можно смело утверждать: почти все руководящие позиции в военных округах (командующий, начштаба, замкомандующего) занимают выходцы из СВ.

Они же активно назначаются на должности и в главкоматы видов Вооруженных Сил. К примеру, в Военно-морском флоте введена должность заместителя командующего по береговым войскам. И даже в такой вотчине моряков, как межвидовое командование "Северный флот", на руководящих позициях большое количество офицеров Сухопутных войск. Была попытка назначить на должность начальника штаба ВМФ генерал-лейтенанта Олега Макаревича. Но позже все-таки отказались.

На ключевых позициях

"Кадровую" революцию Минобороны начало в прошлом году. Тогда был выстроен скелет: назначены новые командующие военными округами. В нынешнем же году ведомство, если можно так выразиться, "наращивало мясо и мышцы" – осуществляло ротацию и новые назначения на должности замкомандующих и начальников штабов в военных округах и главкоматах.

Первые назначения прошли уже в феврале нынешнего года. В частности, нового начальника штаба – генерал-полковника Евгения Устинова получили Воздушно-десантные войска. Устинов – легендарный генерал, он прошел почти через все конфликты на территории бывшего СССР, участвовал в операции в Югославии, в боевых действиях в Сирии. На момент назначения занимал должность начальника штаба ЦВО.

Фото: tvzvezda.ru

На место Устинова назначен не менее легендарный офицер – Герой России генерал-лейтенант Михаил Теплинский. Действия его разведроты в Грозном в 1994 году до сих пор изучаются в военных академиях России. Михаил Теплинский также участвовал в боевых действиях в Сирии.

В Западном военном округе начальником штаба стал генерал-лейтенант Алексей Завизьон. И это боевой офицер с богатым опытом. Примечательно, что еще будучи командиром 201-й военной базы, Алексей Завизьон попал в WikiLeaks. На ресурсе был опубликован отчет американского посольства в Таджикистане. Согласно документу во время званого ужина Алексей Завизьон "вел себя несколько грубо, в том числе отпускал сексистские шутки".

В Восточном военном округе произошла достаточно неожиданная кадровая ротация. Так, генерал-лейтенант Александр Чайко, занимавший эту должность менее года, был сменен на генерал-лейтенанта Сергей Кураленко. Последний долгое время руководил Центром по примирению враждующих сторон в Сирии. Также следует отметить, что до того, как Сергей Кураленко стал начальником штаба ВВО, он успел пройти должность начальника ВАГШ.

Меньше всего информации о новом начальнике штаба Южного военного округа генерал-лейтенанте Сергее Кузовлеве. Про его участие в боевых действиях в Сирии нет открытой информации. В то же время Сергей Кузовлев часто упоминается украинскими средствами массовой информации в связи с ситуацией в Донбассе.

Благодаря проведенной ротации все военные округа получили на ключевые должности начальников штабов хорошо подготовленных генералов, прошедших реальную боевую проверку.

Флот в приоритете

Большие кадровые изменения в этом году претерпел Военно-морской флот. За один год в ВМФ сменилось почти все командование. В мае 2019-го на место адмирала Владимира Королева пришел адмирал Николай Евменов.

Первые сообщения о возможных заменах появились еще летом нынешнего года. Но только в декабре на должность начальника Главного штаба ВМФ назначен вице-адмирал Александр Витко. Заместителем главкома стал вице-адмирал Владимир Касатонов. Последний пришел на эту должность с поста начальника военно-научного центра ВМФ.

Отметим ротацию заместителя главкома ВМФ по береговым войскам. На эту должность пришел офицер с богатым боевым опытом – генерал-лейтенант Виктор Астапов. Ранее он был начальником штаба Западного военного округа.

Следует отметить, что назначения в ВМФ носят четкую систему. Александр Витко и Владимир Касатонов – последние офицеры, имеющие богатый опыт командования большими соединениями надводных кораблей. При этом до недавнего времени основные позиции в главкомате ВМФ занимали только бывший подводники. В частности, экс-главком Владимир Королев и его начальник штаба Андрей Воложинский прошли все должности от командиров подводных лодок до командующих дивизиями и подводными силами Северного флота.

Уменьшение числа подводников-командиров не случайно. В ВМФ России вводятся новые боевые корабли, в том числе дальней морской зоны. К тому же опыт командира дивизии надводных кораблей серьезно отличается. Командир-подводник фактически не руководит боем. Его задача – вывести подлодки в море, а дальше их экипажи действуют самостоятельно. В то же время надводный комдив планирует бой всех своих кораблей и судов, увязывает его с применением авиации и наземных береговых комплексов.

Как показывает опыт последних лет, специфический опыт офицеров-подводников не всегда плодотворно сказывался на развитии ВМФ. Поэтому вполне логично, что сейчас руководящие должности опять вернулись к надводным командирам.

Итог-прогноз

В нынешнем году Минобороны завершило основную часть "кадровой революции". Выстроена новая система продвижения офицеров и генералов. Полностью обновлен кадровый состав.

Можно попытаться сделать прогноз по назначениям на ближайшее время. Однозначно карьерный рост ждет генерал-лейтенанта Александра Чайко, не исключено, что его уже готовят на должность командующего одним из военных округов. Также не исключено, что в ближайшее время на повышение пойдет генерал-полковник Сергей Кураленко (новое воинское звание ему присвоено в декабре). Скорее всего речь будет идти о командных должностях в одном из главных командований или центральном органе военного управления.

Павел Иванов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 50 (813) за 24 декабря 2019 года