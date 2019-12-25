Стратегические решения арзамасских приборостроителей

Обновление команды управления даст мультипликативный эффект

19 декабря на заседании совета директоров АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина" Олег Лавричев избран председателем совета директоров. Генеральным директором предприятия назначен Андрей Капустин.

Олег Лавричев на должности генерального директора одиннадцать с половиной лет. За время его руководства в несколько раз увеличены основные показатели производственно-хозяйственной деятельности АПЗ. Ежегодно объем товарного выпуска вырастал в среднем на 20 процентов. В кризисный 2008 год, когда Олег Лавричев возглавил предприятие, объемы производства были чуть более 2,4 миллиарда рублей. В 2017-м этот показатель перешагнул 11-миллиардный рубеж, а по итогам 2018-го превысил 12 миллиардов рублей. Зарплата ежегодно вырастает на 10–13 процентов. Выработка на одного работника по товарному выпуску с учетом услуг с 2008 года увеличилась почти в пять раз. На техническое перевооружение, ремонт оборудования и зданий ежегодно направляется 600–700 миллионов рублей. За достигнутые показатели коллектив АПЗ 11 раз награждался Почетным штандартом губернатора Нижегородской области в отрасли "Авиастроение".

На встрече с руководителями подразделений завода, состоявшейся после заседания совета директоров, Олег Вениаминович обратился к приборостроителям: "В декабре бенефициар холдинга "Социум-А" Игорь Ашурбейли предложил мне возглавить совет директоров предприятия, и я согласился. В моем функционале будут стратегии развития АПЗ, в том числе вопросы технической и производственно-технологической политики, развития персонала, взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти, надзорными органами, другими внешними структурами, обеспечивающими долгосрочную перспективу в загрузке работой предприятия. А также целый ряд других вопросов и направлений работы, связанных со средне- и долгосрочной стратегией деятельности АПЗ. Кроме того, я намерен координировать деятельность научно-технического совета предприятия.

“ Масштабы деятельности АПЗ предполагают, чтобы один из руководителей сконцентрировался на текущих задачах, а другой – на стратегических направлениях развития ”

Текущая финансово-хозяйственная деятельность завода находится в компетенции генерального директора. Эту должность займет один из руководителей холдинга "Социум-А" Андрей Анатольевич Капустин, которого я знаю как грамотного и ответственного руководителя, специалиста в области финансов, экономики, права, производственной деятельности с большим опытом работы и руководства хозяйствующими субъектами. Сейчас он возглавляет производственный ствол холдинга "Социум-А". С сегодняшнего дня Андрей Анатольевич назначен первым заместителем генерального директора АПЗ и приступает к работе в нашей команде управления.

Эти решения приняты и поддержаны всеми сторонами, согласованы с руководством концерна ВКО "Алмаз-Антей", а также с губернатором Нижегородской области.

Надеюсь, что в процессе нашей совместной работы будут продолжены и реализованы производственно-технологические инновации, внедрение современных инструментов производства, освоение новой номенклатуры, расширение рынков сбыта, оптимизация издержек, реализация на предприятии значимых социальных и кадровых программ.

Масштабы деятельности АПЗ, безусловно, предполагают, чтобы один из нас сконцентрировался на текущих задачах, а другой – на стратегических направлениях развития. Мы понимаем, что предприятие набрало достаточно высокие обороты и любое снижение этих темпов скажется в минус и на экономике завода, и на коллективе. Нам нужно думать, чем АПЗ будет загружен через два-три года и на долгосрочную перспективу, в каких экономических параметрах мы будем работать. Этим надо заниматься серьезно и основательно, и мы продолжим эту работу вместе, разделив полномочия. Мы делаем одно общее дело, и наша задача – работа на общий результат.

Команда управления продолжает работать в прежнем режиме, не снижая темпов и динамики, которые мы все эти годы демонстрировали. Уверен, что положительный тренд будет продолжен за счет увеличения выручки и объемов товарного выпуска, диверсификации портфеля заказов и номенклатуры выпускаемой продукции, освоения новых прорывных технологий и новой техники. Мы остаемся большой дружной командой, продолжаем работать в интересах коллектива предприятия, акционеров и заказчиков.

От всей души хочу поблагодарить председателя совета директоров Андрея Вячеславовича Данько. Вопросы, которые стояли и будут стоять в повестке дня совета директоров, определяют нормы и правила общехозяйственной стратегии и текущей жизни завода. Это и бюджеты, и инвестиционные программы, и функциональная структура предприятия, и заработная плата, и премиальные положения, и социальный блок вопросов и проблем, и многое другое, что помогает работать и развиваться. Учитывая постоянный рост объемов производства АПЗ и ежегодную индексацию заработной платы, высокие оценки за показатели в отраслях приборостроения и авиастроения, выражаю благодарность председателю совета директоров за многолетнее конструктивное взаимодействие с менеджментом предприятия и вам, мои дорогие коллеги. Искренне признателен за то, что мы с вами делали и будем продолжать делать на этой площадке. Надеюсь на продолжение такой же эффективной, конструктивной работы. Спасибо".

Полномочия Андрея Данько, члена правления холдинга "Социум-А", генерального директора ООО "Социум-Сокол", как председателя совета директоров АО "АПЗ" досрочно прекращены.

"Сегодня произошло серьезное событие для АПЗ, Арзамаса и Нижегородской области в целом, – прокомментировал он. – Андрею Анатольевичу Капустину наше предприятие знакомо. Еще в 2007–2008 годах мы с ним приезжали в Арзамас, представляя интересы Игоря Рауфовича Ашурбейли, решали вопрос приобретения контрольного пакета акций. Именно тогда Андрей Анатольевич предложил на должность генерального директора АПЗ Олега Вениаминовича Лавричева. А сейчас сам сменяет его на этом посту. Кресло председателя совета директоров я с удовольствием уступаю Олегу Вениаминовичу. Всех вас поздравляю с новым председателем совета директоров и новым генеральным директором".

"Главной своей задачей на должности генерального директора завода, – отметил в свою очередь Андрей Капустин, – вижу безусловное выполнение всех обязательств предприятия, прежде всего государственного оборонного заказа и увеличение прибыли. С Олегом Вениаминовичем Лавричевым, командой руководителей и самим заводом я знаком с 2008 года. Уверен, наша совместная работа на АПЗ даст мультипликативный эффект за счет синергии опыта, что, несомненно, должно сказаться на развитии предприятия в целом".

Справка "ВПК"

Андрей Анатольевич Капустин родился 27 января 1970 года в Талды-Кургане Казахской ССР. В 1993-м окончил Финансовую академию при правительстве РФ. В 1992 году прошел стажировку в аудиторской компании Гамбурга. Трудовую деятельность начал в 1992-м директором, впоследствии генеральным директором компании "Бейкер Тилли Русаудит". В 2006–2009 годах – генеральный директор ЗАО "Военно-промышленная компания" (ныне АО "Социум-А"). Работал заместителем генерального директора ОАО "Головное системное конструкторское бюро концерна ПВО "Алмаз-Антей" им. академика А. А. Расплетина", ОАО "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина", управляющим директором АО "АВИАСТАР-СП". С августа 2019-го – заместитель генерального директора АО "Социум-А". С 13 января 2020 года вступает в должность генерального директора АПЗ.

Людмила Фокеева

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 50 (813) за 24 декабря 2019 года