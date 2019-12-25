Уничтожены беспилотники боевиков, пытавшиеся атаковать базу "Хмеймим"

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Из Сирии приходят сообщения о том, что сирийские террористы попытались в очередной раз осуществить атаку базы ВКС РФ "Хмеймим", располагающуюся в провинции Латакия.

Незаконные вооружённые формирования, по сообщению Центра примирения враждующих сторон, для попытки атаки использовали беспилотники. Это уже не в первый раз, когда речь идёт о применении именно БПЛА для прорыва системы ПВО "Хмеймима".

Боевики использовали беспилотные летательные аппараты в тёмное время суток. Отмечается, что российские средства противовоздушной обороны зафиксировали приближение к авиабазе двух БПЛА. В итоге оба беспилотника были уничтожены. О том, какие именно средства ПВО использовались для уничтожения БПЛА, не сообщается.

По словам представителя Центра по примирению враждующих сторон, авиабаза функционирует в штатном режиме: жертв и разрушений нет.

Боевики явно пытались воздействовать на авиабазу и нанести урон. Но эти планы в итоге были сорваны российскими военнослужащими.

На данный момент сирийская правительственная армия продолжает активные действия наступательного характера в провинции Идлиб. Именно с территории этой провинции САР боевики чаще всего и направляли свои БПЛА для осуществления попыток атаковать базу российских ВКС.