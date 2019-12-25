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Военно-промышленный курьер

"Центр-2019" бьет рекорды

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Источник изображения: Фото: rbth.com

На стратегическом командно-штабном учении многое отрабатывалось впервые

Стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019" побило многие рекорды новой Российской армии. В нем участвовали более 128 тысяч военнослужащих из восьми стран. Задействовано было более 20 тысяч единиц ВВСТ. К этому надо добавить 600 самолетов, вертолетов, беспилотников. Таким образом, СКШУ изначально стало уникальным и получило статус международного.

Участвовали представители армий Индии, Пакистана, Киргизии, Казахстана, Китая, Узбекистана, Таджикистана. Любопытно, что отрабатывались задачи, связанные с действиями Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР), которые образованы с рядом стран наших союзников. То есть решались еще и антитеррористические задачи.

Никогда в нашей новой истории не десантировался полк ВДВ в полном составе. А это более двух тысяч человек, 200 единиц боевой техники, которые были сброшены с неба. Отработаны задачи не только по ликвидации крупных бандформирований, прорвавшихся на территорию России, но и по созданию нового облика Воздушно-десантных войск будущего, что чрезвычайно важно. Ведь никогда еще для выброски десанта не использовалось сразу 70 военно-транспортных самолетов Ил-76, что является также одним из рекордов этого СКШУ. Осуществлено стремительное десантирование огромного количества военнослужащих с вертолетов. По выброшенным тросам они буквально за 20 секунд покидали борта "вертушек", чтобы не попасть под огонь противника.

“ Впервые в нашей новой истории полк ВДВ десантировался в полном составе. Это более двух тысяч человек, 200 единиц боевой техники ”

Новые способы ведения боевых действий опробовали артиллеристы. В соответствии с задачами Генерального штаба ВС РФ отработана так называемая артиллерийская карусель. Этот прием раньше не использовался. Это когда на боевой позиции отстрелявшиеся расчеты и орудия мгновенно заменяют другие, что позволяет массированно и непрерывно вести поражающий огонь.

Особое внимание на СКШУ "Центр-2019" было уделено широкому использованию сирийского опыта. Мы помним, как террористы пытались однажды атаковать нашу базу в Хмеймиме с помощью беспилотников и подвешенных на них гранат. Чтобы избежать подобного, на учении впервые применена система под названием "Габион". Суть ее в том, что поверх боевой техники устанавливаются специальные сетки, которые нейтрализуют действия таких гранат.

Поразил размах учения – тысячи километров. В районе одного только населенного пункта Донгуз "квадратура" СКШУ составила 28х80 километров. Таких масштабов еще не было. Я уже не говорю о том, что подключались Каспийская флотилия и ВКС, использовались самые различные виды ВВСТ, включая ЗРС С-400, а учебные боевые действия велись и на территории Таджикистана. Как сказал мне один из наших генералов, такое количество войск и сил было сопоставимо с европейской армией. Словом, "Центр-2019" – это достаточно серьезно разыгранная война, где были применены новейшие элементы тактики и стратегии.

Никогда еще на учениях не использовалось такое количество БЛА – важнейшего элемента современных боевых действий. Много новшеств применено также в разведке, маскировке войск, связи, инженерном оборудовании боевых позиций – все с учетом сирийского опыта.

Кое-где использовались артиллерийские системы еще советской закваски "Пион". Но этой 203-мм САУ уже найдена замена – дальнобойное орудие большой мощности 2С7М "Малка", которое стреляет уже не на 25, а на 45 километров.

В результате проведения подобных учений недавно родился новый зенитный ракетный комплекс "Гибка-С". Это, образно говоря, тот же ПЗРК "Верба", но смонтированный на автомобиле "Тигр". Он оснащен оптоэлектронной системой обнаружения и сопровождения целей, комплектами аппаратуры и пусковых модулей "Стрелец" (с ракетами типа "Игла") и позволяет прикрывать войсковые колонны на марше с воздуха. Так что у нас появился еще один надежный зенитно-ракетный купол, который прекрасно показал себя на СКШУ "Центр-2019".


Виктор Баранец, военный обозреватель "Комсомольской правды", член Общественного совета Министерства обороны РФ, полковник в отставке

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 50 (813) за 24 декабря 2019 года

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Казахстан
Киргизия
Китай
Пакистан
Россия
Сирия
Таджикистан
Узбекистан
Продукция
2С7 Пион
Верба ПЗРК
Гибка-С
Ил-76
С-400 Триумф
Стрелец
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