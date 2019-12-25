На темную сторону Луны Китай зашел первым

Космические достижения Пекина – закономерный результат развития высоких технологий

3 января китайская беспилотная станция "Чанъэ-4" совершила мягкую посадку в районе Южного полюса Луны и стала первым космическим аппаратом, коснувшимся поверхности обратной стороны спутника Земли. Пекин реализовал сложнейшую программу, включающую в том числе орбитальный ретранслятор "Цюэцяо" для связи со станцией.

На поверхность Луны доставлен луноход, проведены опыты по выращиванию живых организмов в условиях малой силы тяжести. Лунная программа лишь одна из составляющих глобального освоения космического пространства, которым ныне активно занимается Китай.

К настоящему моменту космическая промышленность КНР создала надежные ракеты-носители серии "Великий поход" (более 300 безаварийных пусков). Они позволяют выводить на разные орбиты полезную нагрузку массой до 5,5 тонны. Основную часть космических аппаратов гражданского и военного назначения вывели ракеты-носители "Великий поход 2" и "Великий поход 3", причем пуски проведены с трех разных космодромов, расположенных в центральных и западных регионах страны.

К настоящему моменту старты возможны и с нового космодрома Вэньчан, построенного китайскими специалистами в кратчайшие сроки на острове Хайнань. Это значительно южнее, чем российский Восточный или Байконур в Казахстане. Новый космодром позволит китайским специалистам сформировать в ближайшие пять лет первую обитаемую космическую станцию, а также выводить на более высокие орбиты тяжелые спутники-разведчики.

“ Проводятся испытания сверхтяжелого двигателя YF-480, который предназначен для ракет-носителей с максимальной взлетной массой 500 тонн ”

Поскольку Вэньчан находится на острове, доставку ракет на космодром обеспечивают специальные суда – "Юаньван-21" и "Юаньван-22", трюмы которых модифицированы специально для перевозки ступеней тяжелой ракеты-носителя "Великий поход 5", новейшего изделия китайских конструкторов и инженеров. Безопасность транспортировки обеспечена за счет специальных сверхпрочных герметичных морских контейнеров, оснащенных системой вентиляции и кондиционирования.

В отношении обеспечения экономической безопасности КНР известно, что благодаря развитию космической промышленности удалось создать систему метеорологического наблюдения под условным обозначением "Шторм", которая состоит из космических аппаратов четырех поколений и позволяет заблаговременно обнаружить любые негативные погодные явления в Восточной и Юго-Восточной Азии. На орбите находится несколько десятков спутников, осуществляющих дистанционное зондирование Земли в разных диапазонах, что позволяет выявлять проблемные моменты в районах добычи полезных ископаемых. Известно, что официальный Пекин предлагает странам – участницам проекта "Один пояс, один путь" доступ к национальной системе метеорологической разведки в доказательство добрых намерений и партнерских отношений.

В интересах социально-экономической безопасности на орбите сформирована группировка спутников системы "Бэйдоу". К настоящему моменту в активной эксплуатации находится 47 аппаратов и еще пять в резерве. Система обеспечивает высокоточную навигацию не только в КНР, но и в соседних государствах региона. Кроме того, "Бэйдоу" повышает безопасность полетов гражданской авиации и является инструментом обеспечения связи на случай чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Одновременно с "Бэйдоу" китайские специалисты выводят на орбиту космические аппараты, обеспечивающие сотовую связь стандарта 5G. Нужды военной безопасности удовлетворяет система, насчитывающая около 120 спутников, предназначенных для радиолокационной и оптической разведки в разных диапазонах. Второе направление работы военной космической программы – повышение скорости передачи данных. Вполне вероятно, что через пять лет НОАК будет обладать системой, позволяющей обновлять информацию о ситуации в любой точке земного шара каждые 30 минут.

Необходимо отметить, что китайские производители полупроводников и процессоров полностью обеспечивают национальную космическую программу – решена проблема зависимости от импортных технологий. Одновременно с развитием вычислительной техники китайские специалисты постепенно совершенствуют твердотопливные ракетные двигатели. В настоящее время проводятся испытания сверхтяжелого YF-480, который предназначен для ракет-носителей с максимальной взлетной массой 500 тонн.

Еще один аспект китайской космической программы – изучение Луны, напрямую связанное с успешной реализацией некоторых рассмотренных моментов. В 2020 году благодаря ракете-носителю "Великий поход 5" на спутник Луны будет доставлен очередной опускаемый зонд "Чанъэ-5", предназначенный для проведения исследований. Но главная цель космической программы КНР – высадка человека на Луне в 2036 году.

Максим Казанин, кандидат политических наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 50 (813) за 24 декабря 2019 года