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Интерфакс-АВН

Генсек ООН призывает к немедленному прекращению боевых действий на северо-западе Сирии

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Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш.
Источник изображения: © EPA-EFE/MANUEL DE ALMEIDA

Вашингтон. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен военной эскалацией на северо-западе Сирии и призывает к немедленному прекращению боевых действий, говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь встревожен масштабами военной операции и сообщениями о нападениях на пути эвакуации, по которым гражданские лица пытаются бежать на север в безопасное место", - говорится в сообщении.

Отмечается, что генсек напоминает всем сторонам конфликта об их обязательствах защищать гражданское население и обеспечивать свободу передвижения.

"Недавнее военное обострение привело к десяткам жертв среди гражданского населения и перемещению по меньшей мере 80 тыс. гражданских лиц, включая 30 тыс. человек только за последнюю неделю", - сообщается в заявлении.

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США
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