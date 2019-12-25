Генсек ООН призывает к немедленному прекращению боевых действий на северо-западе Сирии

Вашингтон. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен военной эскалацией на северо-западе Сирии и призывает к немедленному прекращению боевых действий, говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь встревожен масштабами военной операции и сообщениями о нападениях на пути эвакуации, по которым гражданские лица пытаются бежать на север в безопасное место", - говорится в сообщении.

Отмечается, что генсек напоминает всем сторонам конфликта об их обязательствах защищать гражданское население и обеспечивать свободу передвижения.

"Недавнее военное обострение привело к десяткам жертв среди гражданского населения и перемещению по меньшей мере 80 тыс. гражданских лиц, включая 30 тыс. человек только за последнюю неделю", - сообщается в заявлении.