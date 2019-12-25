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Военное обозрение

"Беспрецедентные испытания": F-16 сбил дрон ракетой класса "воздух-земля"

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Источник изображения: https://twitter.com/TheDEWLine/

ВВС США в ближайшее время могут сократить расходы в области противоракетной обороны после того, как "беспрецедентные" испытания новой системы, установленной на истребителе F-16C Fighting Falcon, дали успешные результаты в борьбе с беспилотником. Об этом сообщает издание Military.com.

В понедельник было заявлено, что 19 декабря F-16 из 85-й эскадрильи сбил беспилотный летательный аппарат над акваторией Мексиканского залива ракетой AGR-20A APKWS производства BAE Systems.

Испытание было беспрецедентным

- отметил полковник Райан Мессер, командир 53-го авиакрыла.

Как пояснили в приданном ему подразделении, F-16 способен нести до 14 боеприпасов APKWS, однако он выпустил только одну ракету с лазерным наведением и сумел поразить цель прямым попаданием.

Замедленная съемка показывает, как F-16, летевший на малой высоте, стреляет ракетой по небольшому дрону.

AGR-20A первоначально разрабатывался как недорогостоящее оружие класса "воздух-земля" для проведения кампаний в Афганистане и Ираке. Она обходится в примерно $30 000, в то время как стоимость одной широко применяемой усовершенствованной ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM класса "воздух-воздух" колеблется в диапазоне между $600 000 и $850 000. При этом предполагается, что такой самолет как F-16 сможет "транспортировать в два-три раза" больше ракет, будучи снаряженным AGR-20A.

Однако следует отметить, что AMRAAM имеет гораздо большую дальность поражения воздушной цели, составляющей 86 морских миль (160 км), в отличие от APKWS (12 миль – 22 км).


Источник изображения: https://twitter.com/TheDEWLine/

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Страны
Афганистан
Ирак
Мексика
США
Продукция
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