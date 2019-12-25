Искусственный интеллект работает на Россию

Президент доказал, что неразрешимых вопросов нет

От большой пресс-конференции Владимира Путина, состоявшейся 19 декабря, ждали хотя бы маленьких сенсаций, и вопросы, подогревавшие интригу, прозвучали. Четыре с лишним часа общения президента с без малого двухтысячным корпусом съехавшихся со всей страны журналистов дали отчетливое понимание приоритетов внутренней и внешней политики России.

Администрация президента с каждым годом аккредитует на встречу все больше журналистов, технически на это не реагируя. На сей раз фотокорреспондентов лишили высокого помоста в конце зала, поставив за последними рядами. В результате постоянно поднимаемые сидящими "дацзыбао" полностью перекрывали им видимость. Стали жестче относиться к размерам вносимых в зал плакатов, и как следствие увеличилось количество криков с мест, что тоже не добавляло атмосфере деловитости. И что отметили многие, в отличие от предыдущих встреч выбор вопросов оказался почти полностью в руках Дмитрия Пескова – неудивительно, что задавали их по большей части представители кремлевского пула и просто знакомые пресс-секретарю люди. "Военно-промышленный курьер" выделил самое интересное по своей части.

О санкциях

Есть разные оценки последствий санкций для всех участников этого малоприятного процесса. Потери большие. За ними стоят не просто деньги и суммы какие-то. Рабочие места, потеря рынков… Но на наш рынок просто приходят другие участники международных экономических отношений.

“ Откуда берутся танки в горячих точках? Видимо, от тех государств, которые им симпатизируют ”

Есть и минусы для нас, но есть и плюсы, они тоже очевидны. То же самое – развитие сельского хозяйства, 24 миллиарда экспортная выручка – это просто невероятно. Никто бы несколько лет назад не поверил в это. Мы истратили, и не без пользы, огромные деньги, там триллионами измеряется, на импортозамещение, если взять из всех источников. Но результат какой!

Допустим, в России никогда не было вертолетного моторостроения. Теперь есть, мы построили заводы, в том числе в Петербурге. У нас не было двигателей для морских судов, не было просто в России такой отрасли. Теперь есть, причем эффективно работающая. Мы целую отрасль создали, науку, школу, производство развернули. В сфере обороны просто огромный рывок сделан.

Лучше, конечно, избавиться от политически мотивированных ограничений в области экономической деятельности. Ничего хорошего в этом нет, но наша экономика, это я могу совершенно с полной ответственностью заявить, адаптировалась к внешним шокам, а национальная валюта, тоже так, между прочим, стала гораздо более устойчивой и в связи с возможными колебаниями цен на энергоносители. В этом смысле происходит определенное "отстегивание" нашей экономики и национальной валюты от мировых рынков нефти.

ОПК

Что касается "оборонки" и того, что в ней происходит. Самое главное – мы ее не только сохранили, но развитие идет очень быстрыми и мощными темпами с использованием последних научных и технологических разработок. Первое, что мы сделали в этой сфере, – смогли обновить производственную базу, выделив в свое время три триллиона рублей. И на этой базе, собственно говоря, используя разработки, мы создали потом новейшие системы вооружения. Мы просто сделали это своевременно и последовательно. И как показывает жизнь, добились хорошего результата.

Сейчас один из главных вопросов – это закредитованность предприятий ОПК. Речь идет о сотнях миллиардов рублей. Правительство, Центральный банк, все участники этого процесса, включая сами оборонные предприятия и представителей власти, которые отвечают за это, сейчас активно работают над тем, как развязать этот узел. Решения вполне рыночные есть. Я просто не буду забегать вперед.

Несколько дней назад я в очередной раз собирал коллег по этому вопросу и поручил им в течение недели подготовить уже окончательный вариант нашего решения. Это важные вопросы для всей экономики, потому что "оборонка" в известной степени – локомотив высокотехнологичных отраслей производства. Будем обязательно ее развивать и дальше.

Искусственный интеллект

Фото: Алексей Песков

Рядовой гражданин может уже увидеть результаты работ по развитию искусственного интеллекта, например в банковской сфере. Сбербанк активно внедряет цифровые технологии при работе с клиентами, и это имеет практическое применение.

В целом у нас здесь серьезные конкурентные преимущества – это прежде всего развитая математическая школа и все, что с этим связано... Современное понятие об искусственном интеллекте развивается. Есть несколько его определений и самое высшее из них – это саморазвивающийся, так называемый думающий интеллект.

Где-то мы уже продвинулись, где-то еще сделали то, что нужно, явно в недостаточном объеме. Но есть вещи, которые очевидны: кроме банковской сферы, скажем, беспилотники, беспилотный транспорт. У нас машины "Яндекса" и КамАЗа накатали уже больше миллиона километров.

Да, это пока делается на ограниченном пространстве, да, пока это не применяется активно в текущей жизни. Но это первые шаги, без которых развитие просто невозможно. Это те технологии, которые могут применяться во всех сферах производства и жизни.

Это важнейший вопрос нашего развития на перспективу, вопрос нашей национальной безопасности и выживания вообще Российского государства. Потому что возможности искусственного интеллекта будут влиять и на оборону, будут влиять на темпы развития экономики. У нас создана программа, создан специально пул потенциальных заинтересованных инвесторов и участников этого процесса. Каждому розданы задания, каждый знает, чем он должен заниматься. Есть национальный проект в этой сфере, выделены необходимые ресурсы. Так что это одно из важнейших направлений нашего развития. Я уже не говорю про совершенно очевидные вещи, связанные с качеством производства и с производительностью труда.

Для нас это особенно важно, потому что имея в виду нашу огромную территорию и относительно небольшое народонаселение – 146 миллионов, если мы не будем двигаться по этому направлению, даже территорию не сможем охранять как следует. Вот в чем все дело. Это абсолютные предметные вещи. Это одно из ключевых направлений нашего развития.

За кого Россия в Ливии

Россия была против использования в Ливии вооруженных сил, и резолюция Совета Безопасности, принятая по этому поводу, запрещала бывшему руководителю Ливии Каддафи применять свою авиацию в отношении оппозиционных сил. Вместо этого западная коалиция начала применять авиацию против Ливии, грубо извратив резолюцию Совбеза ООН. Все это привело к тому, что ранее фактически процветавшая страна, уровень жизни в которой уже приближался к некоторым европейским стандартам, теперь находится в хаосе, в полном развале и гражданская война не прекращается. Кто прав, кто виноват – сейчас очень трудно определить.

И мы, если говорить об официальных российских властях, находимся в контакте как с господином Сараджем, так и с Хафтаром. И на наш взгляд, самое правильное было бы найти такое решение между конфликтующими сторонами, которое позволило бы прекратить боевые действия и договориться о том, кто, как и в рамках каких полномочий будет управлять страной. Ливия, на мой взгляд, в этом заинтересована.

Об этом мы совершенно точно будем говорить и с нашими партнерами в Европе. Я только что обсуждал это в очередной раз по телефону и с канцлером ФРГ, и с президентом Франции. Мы говорили об этом и с президентом Эрдоганом. В Москве в ближайшие дни будет находиться на рабочем уровне представительная делегация из Турции, которая в том числе будет обсуждать и этот вопрос. Надеюсь, мы найдем такие решения, которые будут приняты и ливийским народом, и вместе с представителем Генерального секретаря господином Саламе примем окончательное решение.

Украина, газ и наемники

Представлявший Украину в Минске бывший президент Петр Порошенко настаивал на том, чтобы под Минскими соглашениями были поставлены подписи руководителей двух непризнанных республик – ДНР и ЛНР, а представители этих республик отказывались это делать. Я вскрою, так сказать, подноготную наших переговоров в Минске. Но все-таки мы их уговорили, и они поставили там свои подписи. Таким образом Украина сама призналась, что такая власть существует. Это первая часть Марлезонского балета. Вторая заключается в том, что там были проведены выборы, люди пришли и проголосовали. И это, по-моему, как раз очень демократический способ организации органов власти.

“ При создании Советского Союза совершенно не учитывались геополитические составляющие ”

Третье. В самих Минских соглашениях есть указание прямо на то, что является правом этих республик, на что они могут, имеют право претендовать. Там все прописано, сказано и про язык, и про местную милицию, и так далее.

Есть пункт, который говорит о выводе наемников и иностранных войск и о закрытии границы. Закрытие границы в соответствии с Минскими соглашениями должно начаться на второй день после проведения выборов и закончиться только после всеобъемлющего политического урегулирования, которое предполагает внесение изменений в конституцию Украины и предоставление этим республикам таких прав, которые в Минских соглашениях прописаны. Когда это будет сделано, тогда и будет полное закрытие границы.

И наконец, что касается вывода иностранных войск. Там нет иностранных войск. Да, там есть местная милиция, местные силы самообороны – они состоят из местных жителей. Мне все время задают вопрос: а откуда у них танки, тяжелая артиллерия? Послушайте, во многих горячих точках мира происходят различного рода конфликты и боевые действия, причем с применением танков, артиллерии и так далее. Откуда они берут? Видимо, от тех структур, государств, которые им симпатизируют. Но это их техника, а не иностранная – хочу обратить на это ваше внимание.

Что касается наемников. Я сейчас и в Париже сказал, там есть и французы, и немцы, которые воюют и на одной стороне, и на другой. Давайте будем разбираться с этими наемниками, но не они составляют основу вооруженных формирований.

Самая главная проблема в том, что нет желания решать этот вопрос в диалоге с людьми. Не пытаться создать благоприятные для себя условия для решения проблем силовым способом с помощью танков, артиллерии и авиации. Я вот сказал: авиацию применяли. Действующий президент Украины говорит: какую авиацию? Он забыл даже об этом, не знает. Когда руководство Украины избавится от абсолютно ошибочного, на мой взгляд, подхода, а перейдет к диалогу, тогда и можно будет проблему решить.

Но есть подвижки. Уже произошло изменение в этом смысле к лучшему, есть во всяком случае переходы, разминирование идет. Этого недостаточно, еще нужно многое будет по этому вопросу сделать, чтобы конкретные люди, которые там проживают, жили лучше. Но сделать можно.

Если встать на эту позицию, на позицию договоренностей, диалога, то тогда проблема будет решена. Если будут предприниматься и дальше попытки силовым способом задушить, я думаю, что вряд ли это можно будет сделать. Эта известная фраза: "Донбасс порожняк не гонит", – она, знаете, конечно, хулиганская, бойцовская, но она в душе у людей есть. Там гордые люди живут, поэтому вряд ли удастся решить эту проблему с помощью каких бы то ни было силовых решений.

Что касается газовых отношений – это сложная, очень чувствительная тема. Мы хотим решить эту проблему. Мы будем исходить из этого и будем искать приемлемое для всех решение, в том числе и для Украины, несмотря на строительство новых инфраструктурных объектов, таких как "Северный поток-1", "Северный поток-2", "Турецкий поток", будем сохранять транзит через Украину. Вопрос в объемах этого транзита и в сроках, на которые можно заключить контракт.

Кстати говоря, украинский маршрут в Европу длиннее, чем по Балтийскому морю, и просто для нас дороже. Но все-таки в Центральную и Южную Европу это маршрут отработанный, мы готовы его сохранять. И готовы были бы и поставлять на Украину газ со скидкой 20–25 процентов, это можно сделать. И тогда можно было бы цену и для конечного потребителя снизить, а не повышать, как запланировано сейчас.

Я думаю, что мы договоримся. Мы заинтересованы в том, чтобы и Украина получала нормально ресурсы и чтобы наши потребители в Европе были спокойны за то, что у нас нормальные отношения с соседями и все будет идти по плану.

Ленин, идеология, СССР

Что касается фигуры Ленина в нашей истории, то вот какие у меня в этой связи складываются оценки. Он был скорее не государственный деятель, а революционер. Россия тысячу лет была строго централизованным, унитарным государством. Что предложил Владимир Ильич Ленин? Он предложил фактически даже не федерацию, а конфедерацию. По его решению этносы были привязаны к конкретным территориям и получили право выхода из состава Советского Союза. Но даже территории нарезаны были так, что они не всегда соответствовали и до сих пор не соответствуют традиционным местам проживания тех или иных народов. Поэтому сразу возникли болевые точки, они и сейчас еще между бывшими республиками Советского Союза имеют место быть и даже внутри Российской Федерации. Две тысячи таких точек, стоит только отпустить на секунду – мало не покажется.

Кстати, Сталин был против такой организации, он даже статью написал об автономизации. Но в конечном итоге принял ленинскую формулу. И что получилось? В ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели никакого отношения – все Причерноморье, западные земли российские, были переданы Украине со странной формулировкой "для повышения процентного соотношения пролетариата на Украине", потому что Украина была сельская территория и считалось, что это мелкобуржуазные представители крестьянства, их раскулачивали подряд по всей стране. Это несколько странноватое решение, но тем не менее оно состоялось. Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина, и теперь мы с этим разбираемся.

Но ведь что они сделали? Они связали будущее страны со своей собственной партией, и потом в конституции кочевало это из одного основного закона в другой: партия – это основная политическая сила. Как только партия затрещала, начала рассыпаться – за ней начала рассыпаться и страна. Я длительное время проработал в разведке, которая была составной частью очень политизированной организации – КГБ СССР, и у меня были свои представления о наших вождях и так далее. Но с позиции моего сегодняшнего опыта я понимаю, что кроме идеологической составляющей есть еще и геополитические. Они совершенно не учитывались при создании Советского Союза. Все это было очень политизировано в свое время. Партия начала разваливаться, повторяю, и все, и страна за ней посыпалась. Этого нельзя было допустить. Это ошибка.

США, кругляк и СНВ-3

Мы знаем подход американцев, который заключается в том, что США с нами будут работать там, где им интересно и выгодно, и будут сдерживать нас в других ситуациях. Мы тоже, зная это, будем поступать зеркальным образом и все. Ничего хорошего в этом нет.

США хотят помочь Украине сохранить транзит, но мы и сами хотим сохранить транзит, мы в этом заинтересованы и в любом случае будем это делать. Если хотели помочь, лучше бы денег дали. Но ведь денег почти не дают, дают только гарантии на возможные кредиты, а это же не живые деньги – реальной поддержки нет. А МВФ в то же время, где руководят США, требует, чтобы отменили все льготы на энергоносители, в том числе на газ. Другие западники – ЕС – требуют, чтобы лес-кругляк разрешили вывозить в Европу. От Карпат скоро ничего не останется – голые скалы там будут, если кругляк вывозить. Вроде как поддерживают нынешний украинский режим и руководство, а в то же время, на мой взгляд, наносят какие-то серьезные удары.

Теперь требуют, чтобы землю начали продавать. Для украинцев земля сакральное значение имеет, и я могу понять – это "золотые" земли. Конечно, оппозиция сразу же воспользовалась этим и начинает наносить теперь внутриполитические удары по Зеленскому.

Нас в чем-то обвиняют в отношении Украины, хотят якобы помочь, а на самом деле – чтобы Украина пополняла свой бюджет за российский счет.

Тем не менее мы заинтересованы в развитии и поддержании отношений с Соединенными Штатами и будем это делать вне зависимости от того, кто находится в Белом доме или кто контролирует обе палаты конгресса США.

Есть ли здесь какие-то у нас перспективы? Мы должны строить наши отношения на решении вопросов глобальной безопасности, в том числе СНВ-3. Мы дали наши предложения и вплоть до конца года готовы просто взять и продлить действующее соглашение о СНВ-3. Но пока на все наши предложения нет никакого ответа. И если не будет СНВ-3, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений. И это, на мой взгляд, плохо.

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 50 (813) за 24 декабря 2019 года