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ТАСС

Партия новейшего вооружения и спецсредств поступила военной полиции ВВО в Бурятии

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Колонна техники Военной Полиции: бронеавтомобили "Тигр", "Тайфун-К", "Тайфун-У"
Колонна техники Военной Полиции: бронеавтомобили "Тигр", "Тайфун-К", "Тайфун-У".
Источник изображения: warspot.ru

В частности, полицейские получили автомобиль "Тигр-М", специальные унифицированные средства бронезащиты, современные средства защиты от оружия массового поражения, комплекты фото- и видеофиксации

УЛАН-УДЭ, 24 декабря. /ТАСС/. Новейшее вооружение и специальные средства поступили в отдельное подразделение военной полиции Восточного военного округа (ВВО), дислоцированное в Бурятии. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ВВО.

"На вооружение отдельного подразделения военной полиции общевойскового соединения ВВО, дислоцированного в городе Кяхта в Бурятии, поступила партия новейшего вооружения и специальных средств", - сообщили в пресс-службе.

В частности, полицейские получили автомобиль "Тигр-М", предназначенный для ведения разведывательных операций, патрулирования и огневой поддержки. Отечественная машина совмещает качества вездехода и скоростного маневренного транспортного средства.

"Также на вооружение военных полицейских поступили специальные унифицированные средства бронезащиты, современные средства защиты от оружия массового поражения, комплекты фото- и видеофиксации. В ближайшее время подразделения будут оснащаться современной военной экипировкой, комплектами "Колпак" и "Партнер", - отметили в ВВО.

Личный состав подразделений военной полиции в составе мотострелкового и танкового соединений выполняет задачи по обеспечению дисциплины и правопорядка внутри воинских частей, в пунктах постоянной дислокации, на полевых выходах и сборах.

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Продукция
Тигр-М
Компании
ВПВС РФ
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