"Авангард" и "Сармат" на полях СНВ-3

Вашингтон хочет оставить окно открытым

Ушедшая в отставку зам. генерального секретаря НАТО и бывший глава американской делегации на российско-американских переговорах по соглашению об ограничении стратегических наступательных вооружений Роуз Гетемюллер подтвердила в недавнем заявлении ранее неоднократно озвученную ею позицию о целесообразности продления на пять лет документа, истекающего в феврале 2021 года.

Принятие Белым домом такого решения отвечало бы интересам национальной безопасности Соединенных Штатов, поскольку позволило бы обеспечить сохранение на достаточно длительный период зафиксированные договором уровни стратегических носителей и ядерных боезарядов (800 и 1550) двух ядерных державах, а также режима транспарентности в отношении ядерных вооружений России. Гетемюллер напомнила, что США имеют право ежегодно проводить 18 инспекций на местах в целях проверки предоставляемых сведений, а также оповещений об имеющих место изменениях в дислокации компонентов данного арсенала (с февраля 2011 года таких оповещений поступило около 20 тысяч).

“ США имеют право ежегодно проводить в России 18 ядерных инспекций на местах ”

Если договор продлен не будет, это "критически важное для США информационное окно" будет закрыто и в обстановке неопределенности относительно возможного наращивания ядерного потенциала Россией американцам придется исходить из чреватого огромными дополнительными расходами худшего сценария развития событий. В частности, полагает Гетемюллер, не исключено, что в таком случае Россия могла бы задействовать свой возвратный потенциал и быстро увеличить количество ЯБЗ с 1550 до 2550 без наращивания количества стратегических носителей.

Аналогичной точки зрения придерживаются эксперты Федерации американских ученых, которые также выступают за продление соглашения, отвергая доводы противников такого решения, указывающих на невозможность включения в согласованную ранее схему зачета таких объявленных в марте 2018 года новейших российских вооружений, как "Сармат" и "Авангард". При этом приводится ссылка на ноябрьское публичное заявление высокопоставленных российских официальных представителей из сферы контроля над вооружениями о том, что названные системы вполне могут быть учтены в продлеваемом соглашении.

Что до таких "экзотических" изделий, как ядерная торпеда и крылатая ракета с ядерным двигателем, в Федерации подчеркивают: согласно данным Минобороны РФ они поступят на вооружение после 2027 года, то есть уже по завершении действия продленного СНВ-3. Ученые также считают надуманным требование администрации США подключить к двусторонним переговорам КНР. Ядерный арсенал этой страны как минимум в 15 раз меньше имеющегося у каждой из ведущих ядерных держав, то есть к этому вопросу можно вернуться позже, а сейчас он не должен стать камнем преткновения.

Владимир Рыбаченков, советник МИДа РФ в отставке

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 50 (813) за 24 декабря 2019 года