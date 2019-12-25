Два триллиона за лицензию на убийство

Пентагон признал, что война США в Афганистане была катастрофой с первого дня

"Мы были лишены фундаментального понимания Афганистана. Мы не знали, что делаем". Так сказал генерал Даглас Лут, который руководил войной США в Афганистане при президентах Буше и Обаме.

Благодаря тысячам страниц засекреченных интервью о войне, опубликованных в газете "Вашингтон пост", мы наконец-то выяснили, что невежество генерала Лута разделяли почти все участвовавшие в самой продолжительной в истории США войне. Эти материалы по праву называют "документами Пентагона"* нашего времени. Сотни чиновников администрации США, включая трех президентов, на протяжении многих лет сознательно лгали американскому народу о войне в Афганистане. Дело не в том, что были просто пропущены какие-то нелицеприятные факты. Речь идет о голой лжи про войну, которая, как знали чиновники, была катастрофой почти с первого дня.

Помните Дональда Рамсфелда, министра обороны президента Буша? Насколько уверенно он выглядел на пресс-конференциях, действуя как властелин вселенной. Вот что он сказал специальному генеральному инспектору Пентагона, который собрал эти тысячи интервью по Афганистану: "Я не понимаю, кто тут плохие парни".

“ Я не понимаю, кто тут плохие парни, сказал министр обороны президента Буша генеральному инспектору Пентагона по Афганистану ”

Не только члены администраций Буша, Обамы и Трампа виновны в этом массовом мошенничестве. Ложно продавать войну в Афганистане как большой успех было на Капитолийском холме двухпартийным мероприятием. В ходе десятков слушаний, на которых я присутствовал в Комитете по иностранным делам палаты представителей, не помню ни одного вызванного "эксперта", который сказал бы нам правду. Вместо этого конгрессы, контролируемые и республиканцами, и демократами, постоянным потоком вызывали неоконсерваторов-сторонников войны лгать нам о том, что победа не за горами. Достаточно еще нескольких крупных денежных сумм, и мы будем праздновать окончание войны.

Конгресс и особенно руководство конгресса с обеих сторон виновны так же, как и три лживые президентские администрации. Американскому народу представляли в качестве "экспертов" только тех свидетелей, кого купили и продали неоконсервативные "мозговые тресты".

Еще более шокирующим, чем публикация этого "дымящегося ружья", свидетельствующего о том, что правительство США потратило два триллиона долларов и убило более трех тысяч американцев и более 150 тысяч афганцев, одновременно сквозь зубы бормоча ложь о войне, является то, что в мейнстримовских СМИ по этому поводу тишина такая, что вы можете услышать, как упадет булавка. Помимо первоначальной публикации в газете "Вашингтон пост", которая сама по себе была одним из главных сторонников войны в Афганистане, основные СМИ не проявили интереса к тому, какой должна быть "история столетия".

Мы потратили по меньшей мере полгода на игру с импичментом Дональда Трампа. Это суд, отчаянно ищущий преступление. Между тем одно из величайших преступлений в истории США останется безнаказанным. Ни один из лжецов, фигурирующих в "Афганских документах", никогда не предстанет перед судом. Ни один из трех причастных президентов не будет привлечен за эти действительно серьезные преступления. Рамсфельду, Луту и другим не придется бояться справедливости. Потому что в этом участвуют обе стороны.

Всего через несколько дней после публикации "Афганских документов" только 48 членов конгресса проголосовали против массированных военных расходов, предусмотренных Законом о государственной обороне 2020 года. Большинство продолжают действовать так, словно ничего не случилось. Оно будут продолжать лгать и грабить нас, пока мы это позволяем.

Справка "ВПК"

Рон Пол (Ronald Paul) – американский политик, неоднократно избирался в конгресс США.

Публикуется с разрешения издателя (http://www.ronpaulinstitute.org/archives/featured-articles/2019/december...)

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*Документы Пентагона (или бумаги Пентагона, англ. Pentagon Papers) – общепринятое название сборника "Американо-вьетнамские отношения, 1945–1967: Исследование" (United States-Vietnam Relations, 1945–1967: A Study), предназначавшегося для внутриведомственного использования в Министерстве обороны США, однако частично обнародованного американской прессой в 1971 году во время вьетнамской войны.

Рон Пол, политик (США)

Перевод Сергея Духанова, специально для "ВПК"

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 50 (813) за 24 декабря 2019 года