ВВС Польши получили первые четыре вертолета Black Hawk

20 декабря 2019 года на 1-й транспортной авиационной базе (1 Baza Lotnictwa Transportowego) ВВС Польши в аэропорту Варшавы состоялась церемония передачи польским силам специальных операций четырех многоцелевых вертолетов Sikorsky S-70i International Black Hawk, построенных на польском авиастроительном предприятии Lockheed Martin Sikorsky PZL-Mielec (Polskie Zakłady Lotnicze, принадлежащeм компании Sikorsky американской корпорации Lockheed Martin) в Мелеце. Это первые вертолеты семейства Black Hawk, поступившие в вооруженные силы Польши. Они будут эксплуатироваться в составе 7-й эскадрильи специальных операций ВВС Польши (7 Eskadra Działań Specjalnych) на аэродроме Повидз, в первую очередь в интересах польской группы специальных операций GROM.

Переданные польским силам специальных операций многоцелевые вертолеты Sikorsky S-70i International Black Hawk, построенные на польском авиастроительном предприятии Lockheed Martin Sikorsky PZL-Mielec (Polskie Zakłady Lotnicze, принадлежащeм компании Sikorsky американской корпорации Lockheed Martin) Варшава, 20.12.2019 (с) министерство национальной обороны Польши

Контракт на закупку у предприятия Lockheed Martin Sikorsky PZL-Mielec четырех вертолетов S-70i для сил специальных операций был заключен министерством национальной обороны Польши 25 января 2019 года. Общая стоимость контракта составляет 683,4 млн злотых (около 182 млн долл), в том числе собственно стоимость одного вертолета S-70i производства Sikorsky PZL-Mielec в данной поставке составляет 75 млн злотых (около 20 млн долл), но в стоимость контракта входит также оснащение вертолетов специальным оборудованием и вооружением, обучение личного состава и техническая поддержка. Опцион включает еще четыре машины S-70i.

Хотя все четыре законтрактованных вертолета S-70i (бортовые номера с "1301" по "1304") были формально переданы министерству национальной обороны Польши 20 декабря, однако их дообрудование до необходимым оборудованием и оснащением будет осуществлено только к концу 2020 года, после чего они и будут начаты фактической эксплуатацией в ВВС Польши. Сейчас 7-й эскадрилья специальных операций из состава 33-й транспортной авиационной базы ВВС Польши в Повидзе оснащена восемью вертолетами Ми-17.

Вертолет S-70i International Black Hawk представляет собой экспортную версию известного американского вертолета UH-60 Black Hawk. Производство вертолетов S-70i на польском предприятии Sikorsky PZL-Mielec осуществляется с 2010 года. Однако до настоящего времени польские вооруженные силы не приобретали вертолетов S-70i, и только в 2018-2019 годах три таких вертолета были поставлены польской полиции.

Напомним, что министерство национальной обороны Польши заявляло о планах приобретения десяти вертолетов S-70i для польских сил специальных операций еще в 2016 году, однако в итоге по финансовым причинам пока что были заказаны только четыре машины.

Вопрос о закупке вертолетов S-70i для польских вооруженных сил является следствием провалившегося при скандальных обстоятельствах польского тендера на многоцелевой средний вертолет и отмены польским правительством в 2016 году приобретения формально победившего в этом тендере вертолета Airbus Helicopters H225M Caracal. После этого министерство национальной обороны Польши усиленно добивалось фактически бесконкурсной закупки выступавших в качестве конкурирующего предложения в этом тендере вертолетов S-70i (как уже производящихся в Польше), в обход европейских и национальных закупочных процедур. Закупка вертолетов для сил специальных операций тоже формально начиналась на условиях тендера - впрочем, быстро отмененного в 2018 году под предлогом "неотложной оперативной необходимости". Реализованный первый контракт на четыре вертолета S-70i, видимо, означает окончательную ликвидацию идеи приобретения средних вертолетов по конкурсу, и, скорее всего, закупки вертолетов S-70i для польских вооруженных сил будут продолжены на бесконкурсной основе.

Церемония передачи польским силам специальных операций четырех многоцелевых вертолетов Sikorsky S-70i International Black Hawk, построенных на польском авиастроительном предприятии Lockheed Martin Sikorsky PZL-Mielec (Polskie Zakłady Lotnicze, принадлежащeм компании Sikorsky американской корпорации Lockheed Martin) Варшава, 20.12.2019 (с) министерство национальной обороны Польши

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