Первая в мире: БМП-3 с "Ареной" на десятилетия опережала конкурентов

Источник изображения: Фото: kurganmash.ru

Российские БМП-3 еще в начале нулевых годов XXI века могли стать полностью неуязвимыми для вражеских ракет и гранат.

Дело в том, что на эти боевые машины пехоты, первыми в мире, на технику подобного класса стали устанавливать комплекс активной защиты "Арена". Ранее он монтировался лишь на танки Т-80.

Источник изображения: Фото: kurganmash.ru

Для 18-тонной бронемашины был разработан специальный облегченный вариант, весящий 900 кг. Этот КАЗ обеспечивал сектор защиты БМП: по азимуту ±110 и по углу места -5…+15.

Он уверено перехватывал реактивные гранаты РПГ, противотанковые управляемые ракеты и другие боеприпасы, летящие со скоростью до 700 м в секунду.

Чтобы характеристики подвижности остались на прежнем уровне, БМП снабдили 660-сильным двигателем УТД-32Т.

Источник изображения: Фото: kurganmash.ru

К сожалению, когда был создан этот вариант, начались большие проблемы с финансированием гособоронзаказа. Потом на какое-то время сама "тройка" впала в немилость чиновников оборонного ведомства, и от ее закупок отказались.

Сейчас наконец-то пришло понимание, что комплексы активной защиты необходимы не только на перспективных платформах, но и на серийных боевых машинах. К тому же претерпела существенную доработку и сама "Арена", которую снова планируется устанавливать как на танки, так и на БМП-3