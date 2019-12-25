Войти
Военное обозрение

Defense Arabic: Алжир намерен купить эскадрилью Су-57

266
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В противовес истребителю F-35, выпускаемому Соединенными Штатами, российский боевой самолет Су-57 может получить широкое распространение в военно-воздушных силах различных стран мира.

Помимо уже известных потенциальных покупателей в лице таких государств как Китай, Индия, Вьетнам, Турция, стало известно о намерениях Алжира получить партию из 12 машин пятого поколения. Об этом сообщает Defense Arabic.

По данным источников указанного издания, знакомых с ситуацией в Алжире, в настоящее время ведутся активные переговоры с Россией о приобретении стелс-истребителя. Как сообщается, речь идет о закупке 12 единиц техники, с возможностью увеличения заявки до 24 машин. Как полагают эксперты, заключение контракта между двумя странами возможно в начале следующего года.

Как считает Defense Arabic, учитывая данные, которые ранее появлялись касательно стоимости российских самолетов, общая сумма контракта может составить примерно от 1,8 до 2 млрд. долл. [к примеру, закупка двух эскадрилий Су-35 – истребителей предыдущего поколения – обошлась Китаю в 2,5 млрд. долл.].

Со слов издания, несколько дней назад Китай в очередной раз выразил готовность купить Су-57, хотя Москва и не высказывала своей готовности заключить данную сделку.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Вьетнам
Индия
Китай
Россия
Турция
Продукция
F-35
ПАК ФА
Су-35
Похожие новости
28.08.2018
Российский С-400 оказался для США угрозой не только в воздухе
20.07.2016
Почему врагам России следует опасаться истребителя Су-35
02.09.2011
Американские СМИ сдержанно прокомментировали первое публичное представление ПАК ФА на салоне МАКС-2011
20.05.2011
С 2025 года ПАК ФА и F-35 станут безальтернативными продуктами на мировом рынке многофункциональных истребителей - ЦАМТО
11.08.2010
Современное состояние и перспективы российских истребителей – Jane's Defense Weekly
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.12 06:17
  • 16
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 25.12 05:56
  • 3
Лазерное копье. Какие задачи у "Пересвета"
  • 25.12 05:08
  • 1
Шойгу рассказал о строительстве стартовых комплексов на Плесецке
  • 25.12 04:47
  • 1
Шойгу рассказал о вооружении флота подлодками "Борей"
  • 25.12 04:35
  • 18
"Коалиция-СВ" не торопится
  • 25.12 04:21
  • 1
Первый серийный Су-57 разбился
  • 25.12 03:18
  • 72
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 25.12 02:52
  • 1
Минобороны в 2019 году заказало более 200 боевых вертолетов
  • 25.12 02:08
  • 78
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 25.12 00:33
  • 30
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 24.12 22:35
  • 3
Прошел ремонт еще один противолодочный самолет Ту-142М3 Морской авиации ВМФ России
  • 24.12 21:10
  • 2
Акционеры вертолетных заводов Миля и Камова одобрили параметры допэмиссии для их объединения
  • 24.12 21:06
  • 6
Массированный удар: Россия создаст беспилотный бомбардировщик
  • 24.12 20:55
  • 2
На перспективный палубный истребитель ВМС США не дали денег
  • 24.12 20:34
  • 1968
Как насчёт юмористического раздела?