Defense Arabic: Алжир намерен купить эскадрилью Су-57

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В противовес истребителю F-35, выпускаемому Соединенными Штатами, российский боевой самолет Су-57 может получить широкое распространение в военно-воздушных силах различных стран мира.

Помимо уже известных потенциальных покупателей в лице таких государств как Китай, Индия, Вьетнам, Турция, стало известно о намерениях Алжира получить партию из 12 машин пятого поколения. Об этом сообщает Defense Arabic.

По данным источников указанного издания, знакомых с ситуацией в Алжире, в настоящее время ведутся активные переговоры с Россией о приобретении стелс-истребителя. Как сообщается, речь идет о закупке 12 единиц техники, с возможностью увеличения заявки до 24 машин. Как полагают эксперты, заключение контракта между двумя странами возможно в начале следующего года.

Как считает Defense Arabic, учитывая данные, которые ранее появлялись касательно стоимости российских самолетов, общая сумма контракта может составить примерно от 1,8 до 2 млрд. долл. [к примеру, закупка двух эскадрилий Су-35 – истребителей предыдущего поколения – обошлась Китаю в 2,5 млрд. долл.].

Со слов издания, несколько дней назад Китай в очередной раз выразил готовность купить Су-57, хотя Москва и не высказывала своей готовности заключить данную сделку.