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Военное обозрение

Ракетами "Корнет" теперь бьют с воздуха?

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Источник изображения: https://twitter.com/200_zoka

Военных экспертов заинтересовала странная находка, оказавшаяся у турецкой границы в результате нанесения воздушной атаки по боевикам в Сирии.

Как утверждает сербский портал ZOKA, по итогам обстрела с воздуха несколько ракет попало по повстанцам. На месте нанесения удара по их позициям были обнаружены отдельные фрагменты снарядов. Эксперт сравнил данные элементы с конструкцией целых боеприпасов и пришел к выводу, что могли использоваться "Корнеты".

"Корнет" является противотанковым ракетным комплексом, созданным Тульским КБ Приборостроения. На вооружении российской армии он был принят в 1998 году, после чего активно поступал в сухопутные подразделения. Закупался данный ПТРК и сирийскими военными наряду со многими другими зарубежными заказчиками.

Предполагаю, что это "Корнет", но как он был запущен с воздуха? Русские испытывали новый беспилотник и произошел большой взрыв. Много вопросов

- пишет ZOKA.

Как утверждается, последние модификации пусковых установок комплекса позволяют вести огонь по принципу "выстрелил и забыл" за счёт оснащения автоматом захвата и сопровождения цели. Однако при этом объект поражения должен находиться в зоне видимости ПУ до попадания ракеты.

Если учесть, что беспилотник может быть оснащен приборами наблюдения с высоким разрешением, то он действительно в состоянии стать носителем изначально сухопутного ПТРК, способным эффективно бить неприятеля с воздуха на безопасном для себя удалении.

Источник изображения: https://twitter.com/200_zoka

Источник изображения: https://twitter.com/200_zoka

Источник изображения: https://twitter.com/200_zoka

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Страны
Россия
Сербия
Сирия
Турция
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Корнет
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