Российский Су-33 обвинили в боевой неэффективности китайского Shandong

Советский (российский) Су-33 и китайский J-15, созданный на его основе, являются одними из самых тяжелых находящихся в эксплуатации палубных истребителей в мире, что снижает боевую эффективность китайских авианосцев Shandong и Liaoning, пишет The National Interest.

"Это серьезно ограничивает количество топлива и оружия, которое могут перевозить их самолеты, в свою очередь ограничивая дальность и боевую эффективность [истребителей и авианосцев]", — обвиняет американский журнал.

Издание также называет одним из недостатков Shandong и Liaoning использование на них для взлета истребителей трамплина, и напоминает, что третий китайский авианосец должен получить электромагнитную катапульту.

В декабре китайский телеканал CCTV7 в своем репортаже показал взлет истребителя четвертого поколения J-15 с палубы авианосца Shandong. В том же месяце Shandong, первый китайский авианосец, построенный исключительно силами Китая, был введен в эксплуатацию.

J-15 и Shandong являются клонами советской техники, приобретенной Китаем у Украины. Первый создан на основе прототипа Су-33, второй — на базе технологий первого китайского авианосца Liaoning, бывшего советского "Варяга", относящегося к тому же проекту 1143 тяжелых авианесущих крейсеров, что и находящийся на ремонте российский "Адмирал Кузнецов".