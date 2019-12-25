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RU.DELFI (Литва): истребители НАТО дважды сопроводили военные самолеты РФ

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Транспортный самолет Ан-26
Транспортный самолет Ан-26.
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Аньков

И чем так дважды напугал литовских военных военный транспортный самолет России в международном пространстве над Балтийским морем, остается непонятным. Без включенных транспондеров летают и натовские самолеты. Но для минобороны Литвы было важно, видимо, "отчитаться о проделанной работе".

На минувшей неделе истребители НАТО, охраняющие воздушное пространство Балтийских стран, дважды поднимались в воздух, чтобы идентифицировать российские самолеты, летевшие в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило Министерство обороны Литвы в понедельник.

В минувший вторник истребители альянса опознали российский транспортный самолет "Ан-26", летевший из Калининградской области в континентальную часть России.

В среду также в международном пространстве над Балтийским морем был сопровожден российский "Ан-26". На сей раз он следовал в Калининград.

В обоих случаях самолеты следовали с выключенными транспондерами, не предоставили заранее согласованный летный план, поддерживали связь с местными авиадиспетчерами.

Натовская миссия патрулирования воздушного пространства над странами Балтии осуществляется с авиабаз Литвы и Эстонии.

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