Жэньминь жибао (Китай): Китай вступил в эпоху "двух авианосцев"

17 декабря второй китайский авианосец был передан на вооружение ВМС НОАК. Он стал первый судном подобного типа собственного китайского производства. Китай вступил в эпоху "двух авианосцев", став третьей в мире страной, имеющей в своем распоряжении две авианосные группы, подчеркивает издание.

17 декабря второй китайский авианосец "Шаньдун" был передан на вооружение ВМС НОАК. Военно-морские силы Народно-Освободительной Армии Китая вступили в эпоху "двух авианосцев".

Авианосец "Шаньдун" стал первым собственного китайского производства. Эксперт по авианосцам Ли Цзе в интервью газете "Хуаньцю шибао" отметил, что это не только свидетельствует об усилении комплексной мощи государства, достижении высокого уровня в области военно-морского оборудования, науке и технике, но и указывает на зрелые тенденции развития собственных технологий Китая в проектировании и строительстве больших кораблей, комплектования авиации корабельного базирования, а также вооружения и снаряжения.

Согласно официальным данным, строительство авианосца "Шаньдун" началось в ноябре 2013 года, спуск на воду был осуществлен 26 апреля 2017 года. По сравнению с первым китайским авианосцем "Ляонин", авианосец "Шаньдун" от проектирования до строительства полностью выполнен Китаем, а также был спущен на воду раньше назначенного срока.

Несмотря на то, что "Шаньдун" и "Ляонин" особо не отличаются по тоннажу и внешнему виду, значительные различия зафиксированы во внутренней структуре и уровне оборудования. Ранняя конструкция "Ляонина" по-прежнему напоминает крейсерскую форму, нос корабля оснащен тяжелой противокорабельной ракетой, несмотря на преобразования для выявления роли военной авиации, в связи с ограничениями конструкции, значительных перемен осуществить не удалось. По словам Ли Цзе в интервью изданию The Paper, авианосец "Шаньдун" полностью спроектирован и построен Китаем, в полной мере задействована роль военной авиации, увеличено количество палубных самолетов, укреплена боевая способность корабля.

Председатель правления Китайской судостроительной промышленной корпорации (CSIС), главный инженер авианосца Ху Вэньмин в интервью Центральному телевидению Китая в августе этого года отметил, что на базе "Ляонина" удалось улучшить авианосец "Шаньдун", не только сделав меньше палубную настройку, установить сектор обзора радара на 360 градусов, но и оснастив 36 истребителями китайского производства J-15, что намного больше количества боевых самолетов на "Ляонине" - 24.

По мнению внешнего мира, передача "Шаньдуна" китайскому флоту не только свидетельствует о том, что Китай полностью овладел способностями строительства авианосца среднего типа, но и означает наступление эпохи "двух авианосцев" для военно-морских сил КНР. Все это оказывает глубокое влияние на боевую мощь и дислокацию войск ВМС Китая.

По сообщению газеты "Хуаньцю шибао", принятие ВМС НОАК авианосца "Шаньдун" означает, что Китай впервые в истории обладает двумя авианосными группами. Наряду с США и Великобританией КНР стала третьей в мире страной, имеющей в своем распоряжении две авианосные группы.

Ли Цзе отметил, что стратегия дислокации ВМС станет более гибкой, сейчас можно одновременно задействовать два авианосца. Вместе с этим, по его словам, в случае необходимости один боевой корабль можно ремонтировать, в то время как другой может выполнять необходимые задачи.

"Ляонин" поможет авианосцу "Шаньдун" ускорить формирование боевых способностей

С сентября 2012 года по май 2018 года, за пять лет авианосец "Ляонин" из экспериментального учебного судна превратился в боевой корабль.

"Авианосец "Ляонин" имеет большое значение для Китая, он не только позволил нам овладеть технологией строительства авианосца, но и подготовить большое количество работников и пилотов палубных самолетов", - отметил Ли Цзе. Он также добавил, что во время строительства авианосца "Шаньдун" на базе "Ляонина" были подготовлены работники для авианосца и пилоты палубных самолетов, таким образом, сокращено время в формировании боевой мощи нового авианосца Китая.